Зниження врожаю зернових та олійних в Україні у 2023 р. очікується на 7% - перший віцепрем'єр

Урожай зернових і олійних культур в Україні 2023 року очікується на рівні 65 млн тонн порівняно з 70 млн тонн 2022 року, повідомила перший віцепрем'єр - міністр економіки Юлія Свириденко.

"65 млн тонн урожаю плануємо зібрати цього року", - сказала вона в організованих медіахолдингом NV "Діалогах про бізнес" у Києві в четвер.

Свириденко зазначила, що однією з проблем є 2,6 млн га замінованих територій.

Як повідомлялося, Мінагрополітики минулого тижня спрогнозувало скорочення загального валового збору зернових і зернобобових культур у сезоні 2023 року до 44,3 млн тонн проти 53,1 млн тонн у попередньому сезоні.

Водночас очікується збільшення валового виробництва олійних культур до 19,2 млн тонн проти 18,2 млн тонн минулого року, а також цукрових буряків до 11,3 млн тонн з 9,7 млн тонн.