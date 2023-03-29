Негода призвела до значних відключень е/е в половині областей - "Укренерго"

Несприятливі погодні умови, що зберігаються в Україні, призвели до значних відключень у Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Чернівецькій, Київській, Чернігівській, Черкаській, Миколаївській, Одеській, Кіровоградській, Дніпропетровській і Сумській областях, повідомила НЕК "Укренерго".

Як зазначено в оновленні НЕК у телеграм-каналі, у Житомирській області через зростання споживання та значні пошкодження мереж унаслідок неодноразових атак росіян збільшується обсяг обмеження споживання.

Також через зростання споживання можливі мережеві обмеження в Київській області та Києві.

За даними Міністерства енергетики, оприлюдненими в його телеграм-каналі, на ранок середи понад 31 тис. абонентів знеструмлені в Київській області, 5 тис. - у Чернігівській, 3,7 тис. - у Черкаській, 3,2 тис. - у Хмельницькій області, по 2,5 тис. - в Одеській і Миколаївській областях.

У Міненерго зазначили, що ремонтні бригади працюють над усуненням пошкоджень і відновленням електропостачання.

Як повідомив оператор системи розподілу "ДТЕК Київські регіональні електромережі" у своєму фейсбуці, в Київській області через погіршення погодних умов сталися аварії на електромережах - пошкоджено 62 лінії 6-10 кВ і понад 1 тис. трансформаторних підстанцій.

За даними компанії, знеструмлені майже 60 населених пунктів або понад 30 тисяч клієнтів, найбільше відключень - у Вишгородському, Києво-Святошинському та Васильківському енерговузлах.

Там додали, що до аварійних робіт залучено 108 бригад.

Водночас, за інформацією Міненерго, майже повністю відновлено електропостачання в Хмельницькій, Тернопільській, Рівненській, Волинській, Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій областях і на Закарпатті, які раніше постраждали від негоди.

Також тривають роботи з відновлення пошкоджених російськими обстрілами мереж у Сумській, Харківській, Донецькій, Запорізькій і Херсонській областях.

Загалом, за даними "Укренерго", виробництва електроенергії достатньо для покриття споживання - його зростання, пов'язане з похолоданням, покривається переважно за рахунок збільшення виробництва електроенергії на атомних електростанціях, а також іншими видами генерації. При цьому в енергосистемі зберігається достатній резерв потужності, зазначили в НЕК.