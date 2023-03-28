Економіка

18:42 28.03.2023

Дефіциту е/е в Україні в найближчі півроку не очікується - голова "Укренерго"

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Дефіциту е/е в Україні в найближчі півроку не очікується - голова "Укренерго"

У найближчі шість місяців в Об'єднаній енергосистемі (ОЕС) України буде достатньо електроенергії для покриття попиту споживачів, заявив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" у вівторок.

"Українська енергосистема є частиною європейської, а отже, ми матимемо можливість імпортувати електроенергію, якщо нам не вистачить своєї, - і це дуже важливий фактор енергетичної безпеки країни. Тому у весняні та літні місяці, думаю, у нас буде збалансована ситуація в енергосистемі", - зазначив він.

Водночас голова "Укренерго" наголосив, що енергетикам слід добре підготуватися до наступної зими.

"(Необхідно - ІФ-У) відновити насамперед роботу тих енергоблоків на теплових і гідроелектростанціях, які були пошкоджені, і максимально мобілізувати всі ресурси енергосистеми, щоб гідно пройти зиму, без відключень і без шкоди для громадян і нашої економіки", - сказав Кудрицький.

За інформацією "Укренерго", наразі в ОЕС України працюють усі види електростанцій. Виробництва електроенергії достатньо для покриття споживання. Також відбувається незначний імпорт електроенергії.

Теги: #енергетика #укренерго

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