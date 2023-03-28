Економіка

12:47 28.03.2023

Бухарест і Варшава переконуватимуть ЄС створити механізми спостереження за вивезенням зерна з України – прем'єр Румунії

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Бухарест і Варшава переконуватимуть ЄС створити механізми спостереження за вивезенням зерна з України – прем'єр Румунії

Румунія і Польща звернуться до Єврокомісії з пропозицією вжити заходів для відслідковування експорту зерна з України та боротися з його продажем за цінами, нижчими від ринкових, повідомляє Bloomberg із посиланням на румунського прем'єра Ніколає Чуке.

"Румунія та Польща попросять Єврокомісію, виконавчий орган ЄС, розробити механізми, що допоможуть налагодити нагляд за експортом зерна з України та уникнути демпінгових цін, які б завдали шкоди місцевим фермерам, заявив Чука у вівторок на спільній пресконференції з прем'єром Польщі Матеушем Моравецьким у Бухаресті", - інформує агентство.

Bloomberg зазначає, що у 2022 році обидві країни сприяли вивезенню зерна з України.

Теги: #зерно #польща #румунiя

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