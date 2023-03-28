Значні відключення е/е відбуваються у восьми областях півдня та заходу України через негоду - "Укренерго"

Значні відключення споживачів відбуваються у восьми областях на заході та півдні України внаслідок негоди (штормового вітру та снігу з дощем), що призвела до пошкоджень у мережах операторів систем розподілу (ОСР), повідомила НЕК "Укренерго".

Згідно з її оновленням у телеграм-каналі, йдеться про Волинську, Львівську, Закарпатську, Рівненську, Хмельницьку, Тернопільську, Чернівецьку та Одеську області.

У компанії зазначили, що ремонтні бригади операторів систем розподілу (ОСР) працюють над усуненням пошкоджень і відновленням електропостачання.

Крім того, у Житомирській області застосовуються обмеження споживання через значні пошкодження мереж унаслідок неодноразових атак росіян. Також складною залишається ситуація з електропостачанням уздовж лінії фронту, де, зокрема, в понеділок унаслідок російських обстрілів пошкоджено мережі ОСР у Харківській, Запорізькій та Херсонській областях.

Загалом в енергосистемі через зниження температури споживання дещо вище, ніж у понеділок, проте виробництва електроенергії достатньо для його покриття, підтвердили в НЕК.

Також "Укренерго" повідомила про завершення на вівторок аварійно-відновлювальних робіт і підключення п'яти одиниць критично важливого обладнання на різних об'єктах її магістральних мереж.

"Це дало змогу усунути деякі мережеві обмеження та підвищити надійність електропостачання окремих регіонів", - ідеться в повідомленні НЕК.

При цьому в компанії зазначили, що такі роботи в мирний час передбачали б реконструкцію декількох підстанцій і тривали б декілька місяців. У компанії подякували литовським колегам за надану для відновлення частину обладнання.

Як повідомлялося, про відключення е/е у вівторок через негоду в західних областях країни повідомило також Міненерго.