Економіка

12:27 28.03.2023

Значні відключення е/е відбуваються у восьми областях півдня та заходу України через негоду - "Укренерго"

2 хв читати
Значні відключення е/е відбуваються у восьми областях півдня та заходу України через негоду - "Укренерго"

Значні відключення споживачів відбуваються у восьми областях на заході та півдні України внаслідок негоди (штормового вітру та снігу з дощем), що призвела до пошкоджень у мережах операторів систем розподілу (ОСР), повідомила НЕК "Укренерго".

Згідно з її оновленням у телеграм-каналі, йдеться про Волинську, Львівську, Закарпатську, Рівненську, Хмельницьку, Тернопільську, Чернівецьку та Одеську області.

У компанії зазначили, що ремонтні бригади операторів систем розподілу (ОСР) працюють над усуненням пошкоджень і відновленням електропостачання.

Крім того, у Житомирській області застосовуються обмеження споживання через значні пошкодження мереж унаслідок неодноразових атак росіян. Також складною залишається ситуація з електропостачанням уздовж лінії фронту, де, зокрема, в понеділок унаслідок російських обстрілів пошкоджено мережі ОСР у Харківській, Запорізькій та Херсонській областях.

Загалом в енергосистемі через зниження температури споживання дещо вище, ніж у понеділок, проте виробництва електроенергії достатньо для його покриття, підтвердили в НЕК.

Також "Укренерго" повідомила про завершення на вівторок аварійно-відновлювальних робіт і підключення п'яти одиниць критично важливого обладнання на різних об'єктах її магістральних мереж.

"Це дало змогу усунути деякі мережеві обмеження та підвищити надійність електропостачання окремих регіонів", - ідеться в повідомленні НЕК.

При цьому в компанії зазначили, що такі роботи в мирний час передбачали б реконструкцію декількох підстанцій і тривали б декілька місяців. У компанії подякували литовським колегам за надану для відновлення частину обладнання.

Як повідомлялося, про відключення е/е у вівторок через негоду в західних областях країни повідомило також Міненерго.

 

Теги: #негода #енергетика #укренерго

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:44 28.03.2023
На Львівщині без електрики залишаються 80 населених пунктів повністю та 82 - частково - "Львівобленерго"

На Львівщині без електрики залишаються 80 населених пунктів повністю та 82 - частково - "Львівобленерго"

11:07 28.03.2023
У західних областях у вівторок відбуваються відключення е/е через негоду - Міненерго

У західних областях у вівторок відбуваються відключення е/е через негоду - Міненерго

10:53 28.03.2023
Через негоду в Одеській області знеструмлено 28 населених пунктів - "ДТЕК"

Через негоду в Одеській області знеструмлено 28 населених пунктів - "ДТЕК"

13:15 26.03.2023
Україна отримала від Франції 183 тонни енергетичного обладнання - Міненерго

Україна отримала від Франції 183 тонни енергетичного обладнання - Міненерго

16:43 24.03.2023
Кабмін зберіг фіксовану ціну на електроенергію для населення до 30 квітня цього року

Кабмін зберіг фіксовану ціну на електроенергію для населення до 30 квітня цього року

14:19 24.03.2023
Пошкодженими внаслідок російських ракетних атак залишаються в українській енергосистемі 5 ГВт генерації - перший заступник міністра енергетики

Пошкодженими внаслідок російських ракетних атак залишаються в українській енергосистемі 5 ГВт генерації - перший заступник міністра енергетики

19:06 22.03.2023
Імпорт е/е зі Словаччини зріс на 12%, з Молдови знову відсутній

Імпорт е/е зі Словаччини зріс на 12%, з Молдови знову відсутній

13:09 22.03.2023
"Епіцентр" реалізував майже 30 тис. генераторів від початку обстрілів енергоінфраструктури

"Епіцентр" реалізував майже 30 тис. генераторів від початку обстрілів енергоінфраструктури

11:38 22.03.2023
Україна розпочала проєкт оснащення лікарень сонячними панелями

Україна розпочала проєкт оснащення лікарень сонячними панелями

11:32 22.03.2023
ДТЕК розпочав ремонтну кампанію підготовки ТЕС до наступного опалювального сезону

ДТЕК розпочав ремонтну кампанію підготовки ТЕС до наступного опалювального сезону

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

"Укргазвидобування" в березні запустило другу свердловину дебітом 300-400 тис. куб. м на добу

Група кредиторів України готова продовжити відстрочку за її боргом на термін програми МВФ, Україна проведе переговори з приватними кредиторами про нову реструктуризацію

НБУ занепокоєний можливою стратегією виходу RBI з російського ринку шляхом обміну активів російської "дочки" на підсанкційний австрійський Сбербанк

Зеленський обговорив із делегацією Світового банку фінансування проєктів із відновлення України

Кабмін схвалив реалізацію дворічного експериментального проєкту із закупівлі безпілотних систем вітчизняного виробництва

ОСТАННЄ

ВАКС визнав ексменеджера компанії Burisma Group винним у пособництві у справі про спробу підкупу керівництва антикорупційних органів

Україна у 2023 р. збільшить посівні площі цибулі, моркви та інших овочів - Висоцький

В Україні поголів'я великої рогатої худоби за рік скоротилося на 15,6% - Асоціація виробників молока

Україна відправила 150 тис. тонн пшениці в Азію

McDonald's відновлює роботу п'яти ресторанів в Одесі

Агентство відновлення у 2023 році модернізує автомобільні ПП на кордоні з 5 країнами

Більшість у КМП Нацбанку допускають зниження облікової ставки раніше за прогноз, а 3 з 11 – восени або навіть раніше

Більшість держпідприємств буде передано до сфери управління Фонду держмайна – Шмигаль

Комісаром українського павільйону на Венеційській архітектурній бієнале 2023 року призначено голову Держагентства розвитку туризму

Канадський проєкт SURGe надасть експертну підтримку Мінвідновлення України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА