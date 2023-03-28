Через негоду в Одеській області знеструмлено 28 населених пунктів - "ДТЕК"

Фахівці енергохолдингу "ДТЕК" ліквідовують наслідки погіршення погодних умов в Одеській області, унаслідок якого було повністю знеструмлено 28 населених пунктів, а також декілька районів Одеси.

"Станом на 10:00 через негоду залишилися без світла 28 населених пунктів в області. Найбільше постраждав Одеський і Білгород-Дністровський райони. Виведено з ладу 134 трансформаторні підстанції, дев'ять повітряних ліній", - повідомляють на сторінці АТ "ДТЕК Одеські електромережі" у фейсбуці у вівторок уранці.

Крім того, повідомляється, що через сильні пориви вітру було тимчасово знеструмлено високовольтну лінію, що живить Київський і Малиновський райони міста Одеси. "Енергетики оперативно полагодили обладнання і поступово повертають світло в оселі одеситів", - ідеться в повідомленні.

За інформацією синоптиків, на території Одеської області очікується погіршення погодних умов - невеликий дощ, сильні пориви вітру до 20 м/с. Це може призвести до падіння дерев і обриву проводів, повідомили в "ДТЕК".

Еще по теме