Україна у 2023 р. збільшить посівні площі цибулі, моркви та інших овочів - Висоцький

Українські аграрії 2023 року планують збільшити посівні площі під цибулею, морквою та іншими овочами, що дасть змогу одержати більший, ніж 2022 року врожай, повідомив перший заступник міністра аграрної політики і продовольства Тарас Висоцький.

"Міністерство аграрної політики та продовольства працює над тим, щоб максимально наповнити ринок і стабілізувати ціни. Цим слід займатися не через регулювання чи обмеження, а ринкові механізми. Тому що регулювання цін, як показує практика, реалізується в тіньовий обіг", - сказав чиновник в ефірі марафону "Єдині новини".

Говорячи про поточні ціни на овочі, Висоцький зазначив, що навесні ціни на овочі найвищі, що пояснюється сезонним фактором.

Крім того, за його словами, на їхній вартості позначилися ще два фактори. "По-перше, енергетична криза, яку створила країна-агресор, завадила збереженню великої частини врожаю. По-друге, багато овочів, насамперед, цибулю і моркву, вирощували в Херсонській і Запорізькій областях. Через окупацію цих регіонів овочі не були доступні українському споживачеві", - зазначив Висоцький і висловив упевненість, що з появою нового врожаю ціни знижуватимуться.

Згідно з даними Держстату, ціни на овочі в Україні за рік до початку березня зросли на 36,2%, на фрукти - на 74,9%, тоді як інфляція становила 24,9%.