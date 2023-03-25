"ДТЕК Енерго" викупить євробонди на всі заявлені на тендері $80 млн

Компанія DTEK Holdings Limited викупить єврооблігації "ДТЕК Енерго" із погашенням у 2027 році на всю заявлену суму - $80 млн, сумарний обсяг викупу за номіналом склав $193 млн 532,85 тис.

Як ідеться в біржовому повідомленні компанії в п'ятницю, розрахунки відбудуться 14 квітня або близько цієї дати.

З урахуванням заявленого співвідношення ціна викупу становить близько 41,33% від номіналу.

"Акумульовані кошти були зарезервовані до війни, вони мають обмежений характер для обслуговування міжнародних зобов'язань", - уточнили в "ДТЕК Енерго" агентству "Інтерфакс-Україна".

"ДТЕК" зазначає, що після завершення тендера сукупна основна сума непогашених облігацій залишиться на рівні $1 млрд 506,874 млн, проте з них групі належатимуть облігації на $193,533 млн, викуплені на тендері, на додаток до $79,509 млн, викуплених раніше. Вони не перебуватимуть в обігу і не даватимуть права голосу.

Як раніше зазначала компанія, викуп євробондів дасть змогу знизити боргове навантаження і спрямувати більше коштів, заощаджених на обслуговуванні міжнародного боргу, на поточну діяльність: ідеться про додатковий ресурс для відновлення пошкодженого від обстрілу устаткування, ремонт ТЕС, інвестиції у вітчизняний вуглевидобуток і підготовку до майбутнього опалювального сезону.

У початковій пропозиції про викуп від 6 березня цього року його максимальна сума була заявлена на рівні $30 млн. Тоді компанія нагадала, що, як і було оголошено в листопаді 2022 року, завдяки надлишковим грошовим коштам їй удалося викупити єврооблігації приблизно на $154 млн за номіналом, і процес викупу продемонстрував, що в утримувачів облігацій ще залишилася значна нереалізована пропозиція. За цим послідував ще один викуп 16 грудня за $19,8 млн (при заявленому максимальному обсязі $50 млн) єврооблігацій на $80 млн за номіналом з максимальною ціною викупу 27% від номіналу.