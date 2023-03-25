Економіка

08:08 25.03.2023

Група кредиторів України готова продовжити відстрочку за її боргом на термін програми МВФ, Україна проведе переговори з приватними кредиторами про нову реструктуризацію

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Група кредиторів України готова продовжити відстрочку за її боргом на термін програми МВФ, Україна проведе переговори з приватними кредиторами про нову реструктуризацію

Група кредиторів України за результатами зустрічі за участю представників МВФ і Світового банку 23 березня надала фінансові гарантії для нової програми розширеного фінансування EFF для України, підтримуваної МВФ, повідомив заступник виконавчого директора МВФ Владислав Рашкован.

"Надання гарантій передбачає продовження паузи (standstill) щодо виплат боргу країнам Групи кредиторів на період дії програми МВФ (2023-2027 роки). Щойно ситуація в Україні стабілізується (але до завершення програми МВФ), група кредиторів обіцяє ще раз повернутися до обговорення питання відновлення стійкості боргу України", - вказав він суть рішення на фейсбук-сторінці.

У самій заяві групи кредиторів зазначається, що Група кредиторів продовжить відстрочку за умови, що приватні зовнішні кредитори також зроблять це

"Група наполегливо закликає всіх інших офіційних двосторонніх кредиторів якнайшвидше досягти угоди з Україною щодо режиму боргу, принаймні настільки ж сприятливого", - зазначається в заяві.

Представник України в МВФ додав, що зі свого боку 24 березня українська влада зробила заяву, що після оцінки низки альтернативних сценаріїв упровадження необхідного debt treatment, уряд зобов'язується вжити заходів з управління державним зовнішнім боргом України.

"Мета: (i) відновити боргову стійкість України; (ii) зберегти ліквідність і зменшити дефіцит фінансування України протягом періоду програми МВФ", - пояснив Рашкован.

"Українська влада розгляне кілька альтернативних сценаріїв реалізації необхідного режиму погашення боргу, щоб максимізувати ефективність і успіх процесу, пам'ятаючи про мету відновити доступ України до ринку якомога швидше. Український уряд найняв фінансових і юридичних консультантів для підтримки цього процесу", - зазначається на сайті Мінфіну.

Очікується, що переговори з комерційними кредиторами розпочнуться на початку 2024 року, додало міністерство.

Як повідомлялося, МВФ 21 березня повідомив про досягнення домовленості на рівні персоналу (staff-level agreement, SLA) щодо нової чотирирічної програми EFF для України на загальну суму SDR11,6 млрд (близько $15,6 млрд).

Голова НБУ Андрій Пишний очікує, що вона буде затверджена радою директорів Фонду ще до кінця березня.

Група кредиторів України у складі Канади, Франції, Німеччини, Японії, Великої Британії та США 20 липня 2022 року заявила про припинення обслуговування держборгу України до кінця 2023 року і закликала власників єврооблігацій України прийняти пропозицію країни щодо дворічного відтермінування виплат за ними, що і сталося трохи пізніше.

 

 

 

Теги: #зобовязання #гарантії #кредитори

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