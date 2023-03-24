Чистий продаж НБУ цього тижня зріс до $495,5 млн

Чистий продаж доларів Національним банком України (НБУ) зріс другий тиждень поспіль - до $495,5 млн з $376,2 млн тижнем раніше і з $277,9 млн - двома тижнями раніше.

Згідно з інформацією Нацбанку на його сайті, з 20 до 24 березня 2023 року купівля ним валюти знову була відсутня, тоді як продаж становив $495,5 млн порівняно з $376,2 млн минулого тижня.

На готівковому ринку долар за підсумками тижня подешевшав на 0,3 грн - до близько 38,45 грн/$1 після подорожчання на 0,25 грн попереднього тижня.

Загалом від початку цього року НБУ придбав на ринку $61,3 млн, тоді як продав $6 млрд 900,2 млн.

Як повідомлялося, обсяг інтервенцій Нацбанку в лютому знизився до $2,43 млрд порівняно з $3,08 млрд і $3,16 млрд у січні та грудні, що, однак, більше за показники листопада і жовтня - відповідно $1,57 млрд і $2,03 млрд.

Водночас через зниження валютних надходжень від міжнародних партнерів і одночасне зростання виплат за валютними боргами міжнародні резерви України в лютому знизилися на 3,5%, або $1,064 млрд - $28,865 млрд, але залишилися вищими за рівень початку року в $28,494 млрд.