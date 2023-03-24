Економіка

19:15 24.03.2023

Найближчими тижнями в Україні очікується зниження енергоспоживання

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Найближчими тижнями в Україні очікується зниження енергоспоживання

Наразі в Україні спостерігається зниження енергоспоживання порівняно з зимовими місяцями, найближчими тижнями споживання е/е і далі знижуватиметься, сказав голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону "Єдині новини" у п'ятницю.

"Закінчення осінньо-зимового сезону та опалювального періоду зумовить подальше зниження енергоспоживання, і енергосистемі буде легше його покрити тими ресурсами електростанцій, які зараз у нас є", - підсумував він.

Як пояснив Кудрицький, зниженню споживання електроенергії сприятиме насамперед сезонний фактор.

"Системи опалення працюють, як правило, на природному газі, проте відповідні насоси та інше обладнання, встановлене на теплоелектроцентралях і в котельнях, також споживає електроенергію. Тому зниження обсягів виробництва тепла автоматично зумовить і зниження обсягів виробництва електроенергії. Тому буде ще легше енергосистемі", - зазначив голова НЕК.

Водночас він також позитивно оцінив запроваджувані на рівні уряду програми з енергозбереження, наприклад організовану заміну населенням ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи.

"Такі заходи енергозбереження також дають і даватимуть свій ефект. Тож ми всі стали трохи енергоефективнішими цієї зими та навчилися економити", - констатував Кудрицький.

Водночас, за його словами, внаслідок російських масштабних ракетних атак проти української енергосистеми ситуація з енергобалансом, який Україна утримує вже кілька тижнів, усе ще залишається хиткою.

"Тож ми працюватимемо над відновленням генерувальних потужностей. Улітку плануватимемо роботу так, щоб енергоблоки, які підуть у ремонт, були заміщені тими, що вийшли з відновлення. Або будемо додатково застосовувати включення енергоблоків інших електростанцій", - зазначив голова "Укренерго".

Теги: #прогноз #енергоспоживання

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