Макрон упевнений у спроможності країн ЄС заповнити газосховища до осені

Країни ЄС мають необхідні інструменти, щоб встигнути заповнити підземні газосховища до наступної осені, заявив президент Франції Еммануель Макрон у п'ятницю.

"Нам потрібно використовувати механізм спільних закупівель газу, щоб підготуватися до осені та зими. Це треба буде робити в геополітичному контексті, який буде не простішим, ніж минулого року", - сказав він на пресконференції в Брюсселі за підсумками саміту ЄС.

Водночас Макрон висловив упевненість, що ЄС зможе вирішити це завдання. "Ми маємо для цього засоби й необхідні інструменти", - заявив він.