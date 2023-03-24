Економіка

16:16 24.03.2023

Макрон упевнений у спроможності країн ЄС заповнити газосховища до осені

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Макрон упевнений у спроможності країн ЄС заповнити газосховища до осені

Країни ЄС мають необхідні інструменти, щоб встигнути заповнити підземні газосховища до наступної осені, заявив президент Франції Еммануель Макрон у п'ятницю.

"Нам потрібно використовувати механізм спільних закупівель газу, щоб підготуватися до осені та зими. Це треба буде робити в геополітичному контексті, який буде не простішим, ніж минулого року", - сказав він на пресконференції в Брюсселі за підсумками саміту ЄС.

Водночас Макрон висловив упевненість, що ЄС зможе вирішити це завдання. "Ми маємо для цього засоби й необхідні інструменти", - заявив він.

Теги: #газ #макрон

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