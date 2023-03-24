Економіка

10:05 24.03.2023

Світовий банк готовий допомогти Україні з пошуком балансу в питанні податків

2 хв читати
Світовий банк готовий допомогти Україні з пошуком балансу в питанні податків

Україні в питанні податкової реформи необхідно знайти баланс між цілями, які конкурують між собою: мобілізацією ресурсів для вкрай нужденного держбюджету та створенням стимулів для економічного зростання, заявила віцепрезидентка Світового банку у справах регіону Європи та Центральної Азії Анна Б'єрде.

"Ми віримо, що можна зробити і те, і те. Це питання балансу і правильної послідовності", - сказала вона на Українському саміті податкової реформи та антикорупції, що відбувся в Києві.

Б'єрде нагадала, що з 2015 року Україна реформує податкову систему, але завдання ускладнюється через війну.

"Поки що не вдається сильно вийти на цей баланс: фінансова стабільність, посилення соціальних стандартів і стимулювання економіки", - констатувала представниця Світового банку (СБ).

Для розв'язання завдання вона наголосила на важливості підвищення ефективності та ККД в адміністрації податків, антикорупційних заходах і створенні довіри, зокрема за рахунок верховенства права та стабільності.

Б'єрде також наголосила на важливості якомога ширшої бази оподаткування та відсутності винятків як умови для можливого зниження ставок податку.

Як гарний приклад вона навела Нову Зеландію, де дуже широка база оподаткування (і ставка ПДВ 15% - ІФ-У).

Віцепрезидентка СБ наголосила на необхідності обмеження податкових пільг тимчасовими умовами та проведення їхнього моніторингу для збереження ефективності та рівного ставлення. За її словами, звільнення від ПДВ часто не дуже ефективний механізм.

Б'єрде заявила, що Світовий банк має значний досвід у цій сфері і готовий допомогти Україні в пошуку цього необхідного балансу.

Як повідомлялося, Україна і МВФ досягли домовленості на рівні персоналу про нову чотирирічну програму розширеного фінансування EFF обсягом майже $15,6 млрд. Програму передбачається розділити на два етапи. Перший націлений на утримання стабільності й розрахований на 12-18 місяців, протягом яких Україна уникатиме нових заходів, які можуть підірвати податкові надходження.

Другий етап - із великими структурними реформами, націлений на зростання та євроінтеграцію. Як зазначав МВФ, очікується, що на цьому етапі податково-бюджетну політику буде зосереджено на найважливіших структурних реформах для гарантування середньострокових доходів завдяки реалізації національної стратегії доходів поряд із покращенням управління державними фінансами та впровадженням реформ управління держінвестиціями для підтримки післявоєнного відновлення.

Теги: #україна #світовий_банк

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:27 24.03.2023
Рішення про передачу літаків Україні мають ухвалювати країни ЄС

Рішення про передачу літаків Україні мають ухвалювати країни ЄС

19:04 23.03.2023
ЄС виступає за притягнення до повної відповідальності за воєнні злочини, скоєні РФ в Україні

ЄС виступає за притягнення до повної відповідальності за воєнні злочини, скоєні РФ в Україні

19:02 23.03.2023
ЄС і надалі надаватиме Україні політичну, економічну, військову підтримку стільки, скільки буде потрібно

ЄС і надалі надаватиме Україні політичну, економічну, військову підтримку стільки, скільки буде потрібно

18:56 23.03.2023
Лідери ЄС знову засудили російську агресію проти України і заявили, що РФ має негайно і беззастережно вивести свої війська

Лідери ЄС знову засудили російську агресію проти України і заявили, що РФ має негайно і беззастережно вивести свої війська

18:03 23.03.2023
Україна та МКС підписали угоду про створення офісу суду в Україні

Україна та МКС підписали угоду про створення офісу суду в Україні

16:23 23.03.2023
Лідери ЄС і генсек ООН вимагають від РФ негайно і беззастережно вивести війська з України

Лідери ЄС і генсек ООН вимагають від РФ негайно і беззастережно вивести війська з України

16:09 23.03.2023
Фінляндія відправить в Україну три саперні танки Leopard 2

Фінляндія відправить в Україну три саперні танки Leopard 2

15:53 23.03.2023
Україна отримала перші чотири винищувачі МіГ-29 від Словаччини

Україна отримала перші чотири винищувачі МіГ-29 від Словаччини

14:25 23.03.2023
Оцінку потреб України на відновлення підвищено до $411 млрд, потреби у 2023 році $14 млрд - Світовий банк

Оцінку потреб України на відновлення підвищено до $411 млрд, потреби у 2023 році $14 млрд - Світовий банк

13:59 23.03.2023
Український генпрокурор у Гаазі уклав угоду про відкриття Представництва МКС в Україні

Український генпрокурор у Гаазі уклав угоду про відкриття Представництва МКС в Україні

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Оцінку потреб України на відновлення підвищено до $411 млрд, потреби у 2023 році $14 млрд - Світовий банк

Кабмін виділив кошти на закупівлю 125 тис. тонн пшениці або кукурудзи для відправлення до країн Африки - Шмигаль

ВР збільшила видатки держбюджету на 537 млрд грн, переважно на оборону

Верховна Рада підтримала призначення Камишіна на посаду глави Мінстратегпрому - нардеп

Україна отримала EUR1,5 млрд другого траншу макрофіндопомоги ЄС - міністр фінансів

ОСТАННЄ

Elvorti agricultural machinery manufacturer posts UAH 47.3 mln loss in 2022

Finance Ministry resumes medium-term budget planning

Мінфін України відновлює середньострокове бюджетне планування

"Укргазвидобування" в березні запустило другу свердловину дебітом 300-400 тис. куб. м на добу

Внесення НАЗК Raiffeisen Bank до списку міжнародних спонсорів війни не вплине на роботу української "дочки" - Райффайзен Банк

Національна стратегія доходів буде побудована на концепції податкової моделі - заступник глави Офісу президента

Україна до перемоги має напрацювати модель найпривабливішої для бізнесу податкової реформи - Єрмак

Канадсько-українська фундація передала спеціальні захисні костюми для українських пожежників і працівників ДСНС

Прямі збитки від агресії РФ за рік повномасштабної війни сягнули $143,8 млрд - KSE Institute

Англійський сніданок уперше коштує понад 35 фунтів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА