Національна стратегія доходів буде побудована на концепції податкової моделі - заступник глави Офісу президента

Національна стратегія доходів, про розробку якої йдеться в заяві про майбутню програму співробітництва України та Міжнародного валютного фонду (МВФ) на період за 12-18 місяців, передусім визначатиметься концепцією податкової моделі, вважає заступник глави Офісу президента Ростислав Шурма.

"Це концепція, яку ми запропонували й будемо дискутувати в якомусь видозміненому вигляді і з урядом, і з МВФ", - сказав він у кулуарах Українського саміту податкової реформи та антикорупції в четвер у Києві.

"Щодо термінів консенсусу, безумовно, всі зацікавлені знайти його якнайшвидше і трансформувати це в законопроєкт", - додав Шурма.

За його словами, під час розроблення концепції враховується досвід країн, які долали наслідки збройних конфліктів, хоча аналогічного прикладу немає, оскільки такої повномасштабної війни на європейському континенті не було з часів Другої світової війни.

"Але справді є кілька дуже хороших прикладів, де була війна або був якийсь внутрішній конфлікт, зокрема Ірландія і Кіпр, і де після таких воєнних дій проводили податкову реформу, але не стосовно збільшення податків, а стосовно їх зменшення", - зазначив заступник глави ОП.

За його словами, вони дуже добре себе показали і в Ірландії, і на Кіпрі, тому ці два приклади можна враховувати як основу, яка підтверджує, що така модель працює.

"Другий непоганий приклад - це Болгарія. Тому що вона дуже багато в чому схожа на Україну з точки зору структури, менталітету ведення бізнесу", - додав Шурма.

Він нагадав, що коли в Болгарії, представник якої брав участь у саміті, ухвалили амбітну податкову реформу з кардинальним зниженням ставок до 10%, було багато застережень про провал у доходах, зокрема з боку МВФ, але реформа виявилася надзвичайно успішною: з першого року приріст доходів перевищив 30%.

"Тобто ми бачимо три успішні кейси амбітних податкових реформ за останні десятиліття: Ірландія, Кіпр, Болгарія. Коли велика тіньова економіка, як у нас, коли була війна, як в Ірландії та на Кіпрі, такі зміни сприяли саме зростанню доходів після зниження ставки", - підсумував заступник глави ОП.

Водночас він зазначив, що протягом останніх років і десятиліть у світі почали з'являтися деякі глобальні стандарти та правила у сфері оподаткування, і Україна має їх враховувати, оскільки хоче бути повноцінним членом світової фінансово-економічної спільноти. Як приклад він навів мінімальну ставку податку на прибуток 15%.

"Ми до цих критеріїв змушені будемо прийти рано чи пізно, але на період відновлення ми можемо, будучи знову ж таки частиною цього світу, просити про будь-які обґрунтовані винятки як додатковий стимул для бізнесу, щоб прийти і брати участь у проєктах відновлення", - заявив Шурма.

Він також зазначив, що переговори про майбутню податкову концепцію тривають і з інститутами та представниками Євросоюзу. За його словами, у процесі приєднання до ЄС відбуватимуться переговори щодо всіх розділів, і податки не будуть винятком.

"Серед усіх міжнародних партнерів найскладніша дискусія, безумовно, з МВФ. Решта ставляться справді з великим розумінням, поділяючи концепцію, що дійсно Україні потрібні якісь унікальні умови на період відновлення", - сказав заступник глави ОП.

Як повідомлялося, Україна і МВФ досягли домовленості на рівні персоналу про нову чотирирічну програму розширеного фінансування EFF обсягом близько $15,6 млрд. Програму планують розділити на два етапи: перший націлений на утримання стабільності та розрахований на 12-18 місяців, другий - із великими структурними реформами, націлений на зростання і євроінтеграцію. Як зазначав МВФ, очікується, що на другому етапі податково-бюджетну політику буде зосереджено на найважливіших структурних реформах для гарантування середньострокових доходів завдяки реалізації національної стратегії доходів поряд із покращенням управління державними фінансами та впровадженням реформ управління держінвестиціями для підтримки післявоєнного відновлення.