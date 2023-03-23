Економіка

14:25 23.03.2023

Оцінку потреб України на відновлення підвищено до $411 млрд, потреби у 2023 році $14 млрд - Світовий банк

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Оцінку потреб України на відновлення підвищено до $411 млрд, потреби у 2023 році $14 млрд - Світовий банк

Уряд України, Група Світового банку, Єврокомісія та ООН підвищили оцінку потреб України на відновлення станом на 24 лютого 2023 року до $411 млрд із $349 млрд на 1 червня 2022 року.

"Очікується, що витрати на реконструкцію та відновлення розтягнуться на 10 років і поєднуватимуть потреби і у державних, і у приватних коштах", - ідеться в пресрелізі Світового банку в четвер за підсумками Другої швидкої оцінки завданої шкоди та потреб відновлення (RDNA2), яка дає комплексний огляд наслідків війни у двадцяти різних секторах.

За оцінками RDNA2, Україна потребуватиме у 2023 році $14 млрд інвестицій для першочергового відновлення та відбудови, тоді як оприлюднене на початку вересня 2022 року RDNA оцінювало потреби у швидкому відновленні в $17 млрд, із яких $3,4 млрд у 2022 році.

"Вирішення цих потреб потребуватиме $11 млрд фінансування, крім того, що уряд уже передбачив у державному бюджеті на 2023 рік", - уточнюється в релізі.

Згідно з ним, ця сума охоплює непрофінансовані бюджетні потреби в розмірі $6 млрд і ще $5 млрд на фінансову підтримку державних підприємств та активізацію приватного сектору.

"Проведення другого етапу Швидкої оцінки завданої шкоди та потреб на відновлення - це важливий елемент у стратегії відбудови України. Енергетична інфраструктура, житло, критична інфраструктура, економіка та гуманітарне розмінування - наші п'ять пріоритетів на цей рік", - наведено в релізі слова прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Він подякував СБ за проведену роботу, а також за допомогу спільно з партнерами з ЄС і США у відновленні. Прем'єр зазначив, що сума заподіяної шкоди і потреб на відновлення не включає дані про втрати інфраструктури, житла і бізнесу на окупованих територіях.

"ЄС сповнений рішучості продовжувати підтримувати Україну, яка зараз є країною-кандидатом, усіма тими наявними інструментами та механізмами стільки, скільки потрібно. Швидка оцінка потреб допоможе донорам спрямувати кошти в пріоритетні сектори на місцях", - прокоментував RDNA2 комісар ЄС з питань сусідства та розширення Олівер Варгеї.

За його словами, ЄС повністю зосереджений на забезпеченні швидкого відновлення та надання основних послуг населенню України, а саме енергетичної, освітньої, медичної інфраструктури та житла.

Зазначається, що розраховані в рамках RDNA2 загальні потреби у відновленні в $411 млрд у 2,6 раза більші за прогнозований ВВП України у 2022 році. Оцінені на наступне десятиліття потреби враховують інфляцію, стан ринку, різке зростання цін у регіонах масового будівництва, зростання страхових виплат і перехід у майбутньому до менш енергоємних, більш стійких, інклюзивних і сучасних проєктів.

Згідно з оцінкою, найбільші потреби в транспортному секторі (22%), житловому (17%), енергетиці (11%), секторі соціального захисту та засобів для існування (10%), ліквідації вибухонебезпечних предметів (9%) і сільському господарстві (7%). Найбільше зростання рівня руйнувань відзначається в енергетичному секторі, де рівень руйнувань збільшився більш ніж у п'ять разів порівняно з червнем 2022 року.

Потреби також найбільше зросли в прифронтових регіонах - Донецька, Харківська, Луганська та Херсонська області.

"Відновлення та відбудова України триватимуть декілька років, але позитивною стороною є те, що стійкість та рішучість країни, а також підтримка партнерів під час вторгнення обмежує масштаби завданої шкоди та зменшує потреби", - зазначила віцепрезидент Світового банку у справах регіону Європи та Центральної Азії Анна Б'єрде.

 

Теги: #україна #збитки #світовий_банк #потреби

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