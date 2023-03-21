ВР розширила повноваження Федорова в уряді

Верховна Рада призначила Михайла Федорова віцепрем'єр-міністром з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністром цифрової трансформації України.

Ухвалення відповідного проєкту постанови № 9131 підтримали 311 народних депутатів на пленарному засіданні у вівторок, повідомив член фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко у своєму телеграм-каналі.

Михайло Федоров раніше, з 4 березня 2020 року до 20 березня 2023 року, обіймав посаду віцепрем'єр-міністра - міністра цифрової трансформації.