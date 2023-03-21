Економіка

12:30 21.03.2023

ВР розширила повноваження Федорова в уряді

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ВР розширила повноваження Федорова в уряді

 Верховна Рада призначила Михайла Федорова віцепрем'єр-міністром з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністром цифрової трансформації України.

Ухвалення відповідного проєкту постанови № 9131 підтримали 311 народних депутатів на пленарному засіданні у вівторок, повідомив член фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко у своєму телеграм-каналі.

Михайло Федоров раніше, з 4 березня 2020 року до 20 березня 2023 року, обіймав посаду віцепрем'єр-міністра - міністра цифрової трансформації.

 

 

Теги: #кабмін #федоров

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