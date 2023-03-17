Економіка

20:20 17.03.2023

НБУ спростовує інформацію про надання Дянкову доручень щодо пошуку потенційних інвесторів Сенс Банку

2 хв читати
НБУ спростовує інформацію про надання Дянкову доручень щодо пошуку потенційних інвесторів Сенс Банку

Національний банк України (НБУ) спростовує інформацію про надання довіреній особі, якій передали право голосу за акціями підсанкційних власників істотної участі Сенс Банку, Симеону Дянкову доручень про пошук потенційних інвесторів банку, повідомила пресслужба регулятора в п'ятницю.

"НБУ не надавав пану Дянкову жодних доручень щодо проведення переговорів з пошуку потенційних інвесторів для Сенс Банку", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що неодноразові згадки в інтерв'ю про те, що регулятор визначив для пана Дянкова певні завдання зі "зменшення частки підсанкційних осіб серед акціонерів" та "пошуку інвестора" не відповідають дійсності та є маніпуляцією, яка може ввести в оману читачів.

"На своє письмове звернення до НБУ пан Дянков та пан Шпек отримали відповідь по суті, в якій йшлося про те, що з огляду на накладені на М. Фрідмана та П. Авена санкції Радою ЄС, а також санкції РНБОУ, застосовані до М. Фрідмана, П. Авена і А. Косогова, усі зазначені особи позбавлені права розпоряджатися власними активами і відчужувати їх будь-яким способом до зняття санкцій", - наголосив НБУ.

У повідомленні сказано, що зазначена відповідь дає однозначне розуміння, що українське законодавство не передбачає дозвільних механізмів для того, щоб підсанкційні особи скористалися правом на відчуження акцій банку до моменту зняття таких санкцій.

НБУ підтверджує отримання листа від потенційного інвестора, на який також було надано вичерпну відповідь по суті.

Також НБУ нагадав представникам банку, що згідно зі ст. 34 закону "Про банки і банківську діяльність" особа, яка має намір взяти істотну участь у банку, зобов'язана повідомити про свої наміри та одночасно подати до Національного банку повний пакет документів.

НБУ стверджує, що не отримав від зацікавленої сторони пакета документів, визначених законом про банки та нормативно-правовими актами Нацбанку, для погодження істотної участі.

Комунікація банків з регулятором з вищезазначених питань чітко визначена законодавством і не передбачає іншого формату звернень і переговорів, додав регулятор.

"Як і у випадку з потенційною докапіталізацією банку на $1 млрд, ми констатуємо, що необхідного пакета документів не було подано на розгляд НБУ", - йдеться в повідомленні.

Щодо застережень зростання частки держави в банківському секторі НБУ наголосив, що таке зростання зумовлене насамперед особливостями функціонування економіки під час війни, яка є вимушеним і тимчасовим її наслідком.

НБУ додав, що можливість націоналізації будь-якого системно важливого банку розглядатиметься Кабміном на підставі та у спосіб, визначений законом.

Як повідомлялося, у квітні 2022 року НБУ призначив Симеона Дянкова довіреною особою, якій було передано право голосу за акціями, що опосередковано належать підсанкційним власникам істотної участі в Сенс Банку, а також право брати участь в управлінні банком.

 

 

Теги: #нбу #спростування #дянков

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:36 17.03.2023
Банкіри називають причинами зміцнення готівкового курсу гривні до 37,5-39 грн/$ сезонність і дії НБУ, очікують його збереження до кінця березня

Банкіри називають причинами зміцнення готівкового курсу гривні до 37,5-39 грн/$ сезонність і дії НБУ, очікують його збереження до кінця березня

16:03 16.03.2023
Збільшений дефіцит держбюджету вдасться профінансувати без емісії - голова НБУ

Збільшений дефіцит держбюджету вдасться профінансувати без емісії - голова НБУ

15:12 16.03.2023
Україна сподівається на завершення переговорів із місією МВФ до кінця тижня і хороші новини на початку наступного - голова НБУ

Україна сподівається на завершення переговорів із місією МВФ до кінця тижня і хороші новини на початку наступного - голова НБУ

14:44 16.03.2023
НБУ вирішив зберегти облікову ставку 25%, як і очікувалося

НБУ вирішив зберегти облікову ставку 25%, як і очікувалося

22:03 10.03.2023
Чистий продаж НБУ цього тижня знизився до $277,9 млн

Чистий продаж НБУ цього тижня знизився до $277,9 млн

21:20 10.03.2023
Банки мають створити умови для участі уповноваженого НБУ в засіданнях органів управління та колегіальних органів банку в будь-яких форматах

Банки мають створити умови для участі уповноваженого НБУ в засіданнях органів управління та колегіальних органів банку в будь-яких форматах

15:58 07.03.2023
E-резиденти отримали право відкривати поточні рахунки в банку з 1 квітня

E-резиденти отримали право відкривати поточні рахунки в банку з 1 квітня

18:20 06.03.2023
Динаміка ВВП у 1-му півріччі-2023, імовірно, буде кращою за прогноз НБУ - заступник голови Нацбанку

Динаміка ВВП у 1-му півріччі-2023, імовірно, буде кращою за прогноз НБУ - заступник голови Нацбанку

20:00 04.03.2023
Населення в лютому-2023 скоротило чисту купівлю валюти до $505 млн

Населення в лютому-2023 скоротило чисту купівлю валюти до $505 млн

20:03 03.03.2023
Оштрафований Нацбанком Укргазбанк заявляє про розпочату боротьбу з порушниками в гральному бізнесі

Оштрафований Нацбанком Укргазбанк заявляє про розпочату боротьбу з порушниками в гральному бізнесі

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна наполягає, щоб зернова угода була безстроковою і продовжувалася автоматично на 120 днів, - Шмигаль

ЄС анонсував черговий транш EUR1,5 млрд макрофіндопомоги Україні наступного тижня

Україна спільно з Westinghouse націлена витіснити Росію з ринку ядерного палива в Європі - міністр енергетики

НБУ вирішив зберегти облікову ставку 25%, як і очікувалося

Місія МВФ заявила про прогрес у переговорах із Україною про нову програму і плани завершити обговорення найближчими днями

ОСТАННЄ

"Нафтогаз" у п'ятницю змінив менеджмент і в "Криворіжгазі", РГК у судах доводитиме його нелегітимність

Кабмін скасував низку регуляторних актів у сфері інтелектуальної власності, утилізації відходів і виробництва біопалива

Кабмін затвердив порядок надання послуг кар'єрними радниками та консультантами із роботи з роботодавцями - Шмигаль

Україна наполягає, щоб зернова угода була безстроковою і продовжувалася автоматично на 120 днів, - Шмигаль

СБУ і БЕБ провели обшуки в 14 облгазах - РГК

Великий бізнес Італії має намір допомогти відбудовувати Україну після війни, підтримує санкції проти російської продукції

"Нафтогаз" змінює менеджмент у "Харківміськгазі", РГК називає це черговим рейдерським захопленням

Аграрії за тиждень засіяли в 10 областях 66,6 тис. га

Україна планує побудувати 20 ММР замість енергоблоків ТЕС - глава Міненерго

Херсонська ОВА та УВКБ ООН підписали меморандум, який допоможе відновленню покрівель житлових будинків в області - Прокудін

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА