Херсонська ОВА та УВКБ ООН підписали меморандум, який допоможе відновленню покрівель житлових будинків в області - Прокудін

Херсонська обласна військова адміністрація та Управління Верховного комісара у справах біженців ООН (УВКБ ООН) підписали Меморандум про взаєморозуміння, що посприяє реалізації проєкту "Україна - це дім", у межах якого планується надати громадам області матеріали для відновлення покрівель постраждалих житлових будинків, повідомив голова обладміністрації Олександр Прокудін.

"Перемовини з міжнародними партнерами (щодо їхньої участі у відновленні області - ІФ-У) відбуваються. З того, чим уже можу поділитися, - вчора (15 березня - ІФ-У) Херсонська обласна військова адміністрація та Управління Верховного комісара у справах біженців ООН підписали Меморандум про взаєморозуміння", - сказав Прокудін в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" в четвер.

Він уточнив, що УВКБ ООН під час підписання меморандуму представляла Кароліна Ліндхольм Біллінг.

"Наші міжнародні партнери допомагають відбудовувати будівлі, зруйновані під час обстрілів, надають ремонтні набори та гуманітарну допомогу. На сьогодні Агентство ООН у справах біженців охопило понад 164 тисячі осіб гуманітарною допомогою та послугами захисту в Херсонській області", - зазначив голова обладміністрації.

За його словами, підписання меморандуму сприяє реалізації проєкту "Україна - це дім", який стартує за підтримки Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України. У рамках проєкту громади Херсона отримуватимуть комплекти матеріалів для капітального ремонту покрівель житлових будинків.

"У Посад-Покровському, яке значно постраждало від російських ударів, для людей, чиє житло зруйноване, встановлять 328 модульних будиночків. Їх надали від шведської служби цивільного захисту зі стратегічних резервів Європейського Союзу шляхом реалізації Механізму цивільного захисту ЄС. Також уже розроблено проєкти відбудови громади, зокрема дитячого садка та амбулаторії", - додав Прокудін.