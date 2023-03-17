ЄС анонсував черговий транш EUR1,5 млрд макрофіндопомоги Україні наступного тижня
Євросоюз планує виділити Україні другий транш макрофінансової допомоги (MFA) 2023 року на EUR1,5 млрд наступного тижня, повідомив заступник голови Єврокомісії Валдіс Домбровскіс у твіттері.
"Ми очікуємо другий платіж MFA наступного тижня - EUR1,5 млрд як екстрену підтримку, щоб допомогти Україні задовольнити нагальні потреби", - написав він у твіттері у п'ятницю.
Як повідомлялося, у грудні минулого року Рада ЄС ухвалила рішення про макрофінансову допомогу Україні на 2023 рік розміром EUR18 млрд. Кредит надано з 10-річним пільговим періодом. У січні Київ отримав перший транш - EUR3 млрд. Наступні виплати очікуються щомісяця з березня по EUR1,5 млрд.