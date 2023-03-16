Економіка

15:12 16.03.2023

Україна сподівається на завершення переговорів із місією МВФ до кінця тижня і хороші новини на початку наступного - голова НБУ

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Україна сподівається на завершення переговорів із місією МВФ до кінця тижня і хороші новини на початку наступного - голова НБУ

Україна сподівається на завершення переговорів із місією Міжнародного валютного фонду (МВФ) щодо нової повноцінної програми підтримки, яка передбачає фінансування з боку Фонду, до кінця поточного тижня, повідомив голова Національного банку України Андрій Пишний.

"Команда НБУ в повному обсязі виконала всю програму, з якої починала свою участь у місії МВФ. Нам вдалося досягти вагомого прогресу в наших домовленостях, в узгодженні політик, і ми з оптимізмом дивимося на найближчі декілька днів, протягом яких відбуватимуться переговори, узгодження деяких деталей у віртуальному форматі", - сказав Пишний на пресбрифінгу у четвер.

Він зазначив, що представники МВФ "мають виконати частину своїх завдань у Вашингтоні, відповідно українська команда буде готова до проведення і продовження цих консультацій у форматі онлайн із Києва".

"Сподіваємося на фіналізацію нашої роботи вже цього тижня і віримо в хороші новини на початку наступного", - підсумував він.

Напередодні МВФ заявив, що місія на чолі з Гевіном Греєм відзначила прогрес за підсумками проведених політичних обговорень із українською владою у Варшаві з 8 до 15 березня щодо можливої нової програми, але наголосила на необхідності продовжити їх найближчими днями.

Як повідомлялося, Україна в умовах неготовності МВФ відразу виділяти значне фінансування восени минулого року запросила у Фонду чотиримісячну Моніторингову програму за участю ради директорів (PMB), яку Фонд схвалив 20 грудня.

17 лютого у Варшаві завершилася робота місії МВФ, за підсумками якої було зроблено заяву про досягнення домовленості на рівні персоналу (SLA) щодо дострокового завершення цієї програми та переходу до підготовки нової розширеної програми, яка передбачає фінансування. Досягнуті домовленості, які ще потребують узгодження керівництвом МВФ, відкрили шлях до початку переговорів щодо повноцінної програми за підтримки Фонду.

Київ сподівається, що на зміну PMB уже на початку другого кварталу 2023 року прийде розрахована на декілька років програма розширеного фінансування EFF обсягом майже $15 млрд, яка може покрити розрив у покритті $38 млрд дефіциту держбюджету-2023, який наразі, за даними МВФ, становить приблизно $5-10 млрд.

Теги: #мвф #нбу #програма

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