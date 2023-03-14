Економіка

11:36 14.03.2023

У вівторок можливі відключення е/е в Житомирській, Харківській, Київській областях та Києві внаслідок мережевих обмежень - "Укренерго"

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У вівторок можливі відключення е/е в Житомирській, Харківській, Київській областях та Києві внаслідок мережевих обмежень - "Укренерго"

Через мережеві обмеження в пікові години в Житомирській і Харківській областях у вівторок можливе застосування графіків погодинних відключень, повідомила НЕК "Укренерго" в телеграмі.

"Усе ще існують мережеві обмеження у Житомирській та Харківській областях внаслідок пошкоджень мереж, завданих останньою атакою росіян 9 березня. При зростанні споживання у цих регіонах у пікові години можливе застосування графіків погодинних відключень", - зазначили в НЕК.

Окрім того, для усунення ризику перевантаження обладнання в Києві та Київській області можливі аварійні відключення.

"В інших регіонах обмежень у мережах "Укренерго", які б призводили до необхідності обмеження споживачів, немає. Ліміти споживання до областей не доводились", - поінформували в компанії.

Як наголосили в НЕК, складною залишається ситуація в прикордонних районах Чернігівщини, Сумщини та регіонах на лінії фронту, де ворог постійними артобстрілами пошкоджує розподільні мережі.

Водночас, пояснили в "Укренерго", виробництва електроенергії в Україні у вівторок достатньо для повного покриття споживчого попиту.

"Працюють усі види електростанцій. Виробництва електроенергії достатньо для покриття споживання. Також продовжується незначний імпорт електроенергії. Тривають роботи з відновлення роботи електростанцій, пошкоджених внаслідок ракетних та дронових атак росіян", - констатували в НЕК.

Як повідомлялося, "ДТЕК" у вівторок уранці заявив про відключення електроенергії 14 березня в низці районів Києва та області відповідно до стабілізаційних графіків.

"У частині Голосіївського, Святошинського, Шевченківського та Солом'янського районів столиці відбуваються відключення згідно стабілізаційних графіків. Також стабілізаційні графіки були застосовані у частині Бучанського, Обухівського та Фастівського районів Київської області", - зазначили в енергохолдингу.

 

Теги: #енергетика #укренерго

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