Уряд України затвердив державну антикорупційну програму на 2023-2025 рр.

Кабінет Міністрів України затвердив державну антикорупційну програму на 2023-2025 роки.

Згідно з постановою №220 від 4 березня, уряд доручив міністерствам, іншим центральним і місцевим органам виконавчої влади, державним підприємствам, установам і організаціям подавати Національному агентству з питань запобігання корупції (НАЗК) щороку до 15 лютого і 15 липня інформацію про стан виконання заходів, передбачених державною антикорупційною програмою.

Водночас НАЗК доручено забезпечити затвердження у визначені програмою терміни: порядку координації реалізації Антикорупційної стратегії на 2021-2025 роки; порядку проведення моніторингу та оцінювання ефективності реалізації антикорупційної стратегії і виконання програми; порядку надання міністерствами, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, державними підприємствами, установами й організаціями статистичної інформації щодо результатів роботи; положення про інформаційну систему моніторингу реалізації заходів, передбачених антикорупційною програмою; положення про інформаційну систему моніторингу реалізації заходів.

НАЗК також доручено забезпечити: внесення на розгляд Кабміну проєкту акта щодо затвердження персонального складу координаційної робочої групи з питань антикорупційної політики; координацію реалізації Антикорупційної стратегії та виконання програми; затвердження до 1 липня 2023 року порядку оприлюднення на своєму офіційному вебсайті інформації щодо результатів моніторингу та оцінки ефективності державної антикорупційної політики на період до початку роботи інформаційної системи моніторингу реалізації державної антикорупційної політики; затвердження до 1 липня 2023 року порядку оприлюднення на своєму офіційному вебсайті інформації про результати моніторингу та оцінки ефективності державної антикорупційної політики на період до початку роботи інформаційної системи моніторингу реалізації державної антикорупційної політики.