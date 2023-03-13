Економіка

17:40 13.03.2023

Падіння ВВП в Україні в IV кв.-2022 проти IV кв.-2021 прискорилося до 31,4% - Держстат

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Падіння ВВП в Україні в IV кв.-2022 проти IV кв.-2021 прискорилося до 31,4% - Держстат

Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України в четвертому кварталі 2022 року впав на 31,4% порівняно з четвертим кварталом 2021 року після падіння на 30,8% у третьому кварталі, 37,2% - у другому і 15,1% - у першому, таку оперативну оцінку оприлюднила Державна служба статистики в понеділок.

Згідно з даними, порівняно з попереднім кварталом (з урахуванням сезонного фактора) ВВП у четвертому кварталі минулого року зменшився на 4,7%.

Держстат не наводить попереднього показника динаміки ВВП загалом за 2022 рік.

За даними відомства, у 2021 році ВВП України зріс на 3,4% після спаду на 3,8% у 2020 році, його номінальний обсяг становив 5 трлн 450,8 млрд грн, або приблизно $200 млрд.

Мінекономіки на початку січня оцінювало падіння реального ВВП України за підсумками 2022 року на рівні 30,4% [±2%] за оцінки падіння в четвертому кварталі на 35,5% [ ±2%].

НБУ наприкінці січня також оцінив спад ВВП у 2022 році в 30,3%, зокрема в четвертому кварталі - у 35%.

Як повідомлялося, Нацбанк прогнозує зростання ВВП у 2023 році на 0,3% за інфляції 18,7%, а Мінекономіки - 1% за інфляції 24%.

Теги: #ввп #держстат

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