Канада впроваджує заборону на імпорт алюмінію та продукцію зі сталі РФ

Канадська влада ухвалила рішення запровадити заборону на імпорт алюмінію і сталевої продукції РФ, йдеться в оприлюдненій у п'ятницю заяві Мінфіну Канади.

"Сьогодні віцепрем'єрка і міністерка фінансів Христя Фріланд оголосила, що Канада забороняє імпорт російських алюмінію і сталевої продукції", - зазначається в документі.

У Мінфіні зазначили, що таким чином Оттава на тлі агресії РФ проти України обмежує надходження доходів Росії.

У відомстві уточнили, що заборона стосується всієї алюмінієвої продукції Росії, зокрема необробленого алюмінію і листового алюмінію, а також готової продукції, включно з посудом та іншими товарами для дому. Також заборонено ввезення заліза, нелегованої сталі, напівфабрикатів і готових виробів, зокрема труб.

У Мінфіні нагадали, що в 2021 році Канада імпортувала алюмінію з Росії на суму в CAD45 млн, а російської сталевої продукції на CAD213 млн.