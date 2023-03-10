Економіка

11:39 10.03.2023

Найскладніша ситуація з енергопостачанням після атаки ворога в четвер - у Житомирській і Харківській областях - "Укренерго"

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Найскладніша ситуація з енергопостачанням після атаки ворога в четвер - у Житомирській і Харківській областях - "Укренерго"

Мережеві обмеження внаслідок атаки російських агресорів 9 березня і значного пошкодження обладнання залишаються в Житомирській і Харківській областях, де доводиться застосовувати графіки погодинних відключень, повідомила НЕК "Укренерго".

Згідно з повідомленням НЕК, у Житомирі та Харкові частина споживачів, як і раніше, залишаються без електропостачання, а критична інфраструктура цих міст працює переважно від автономних джерел живлення.

Водночас через ворожі обстріли в Запоріжжі та Дніпропетровській області відбуваються аварійні відключення.

За інформацією "Укренерго", ліміти споживання в інші області не доводилися, споживання, що фіксується на рівні робочого дня, покривається виробництвом електроенергії.

Водночас "Житомиробленерго" у своєму фейсбуці з ранку п'ятниці попередило, що до 12:00 графіки погодинних відключень електричної енергії, опубліковані на його офіційному сайті, тимчасово не діють у зв'язку з різким зниженням напруги в мережі та аварійними відключеннями автоматикою.

Мер Житомира Сергій Сухомлин у своєму фейсбуці в четвер повідомляв, що обласний центр може отримувати лише близько 25% обсягу е/е, який був до атаки.

Як повідомлялося, за прогнозами міського голови Житомира, знадобиться приблизно 2-2,5 тижня, щоб стабілізувати енергопостачання за рахунок подачі е/е з інших областей.

Голова "Укренерго" Володимир Кудрицький після 15-ї масованої ракетної атаки та 18-ї атаки дронами зазначив, що енергетикам вдалося зберегти цілісність енергосистеми, через пошкодження інфраструктури проблеми виникли з передачею електрики в Харківську, Одеську та Житомирську області. Водночас він запевнив, що ремонти почали виконуватися відразу після атаки.

Теги: #енергетика #укренерго

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