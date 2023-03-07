Глава "Кернел" Веревський пропонує делістинг компанії з Варшавської біржі та викуп акцій у акціонерів

Компанія Namsen Limited, яка належить голові ради директорів одного з найбільших українських агрохолдингів "Кернел" Андрію Веревському та володіє 41,29% його акцій, запропонувала провести делістинг "Кернел" із Варшавської фондової біржі та викупити акції в інших акціонерів.

"Namsen інформує Раду директорів компанії ("Кернел") про намір виключити компанію з лістингу і подати тендерну пропозицію..., щоб запросити акціонерів, що залишилися, продати належні їм акції компанії з метою можливого виключення з лістингу", - йдеться в листі компанії Веревського, опублікованому у біржовому повідомленні.

Namsen також звернувся до Ради директорів для ухвалення відповідних рішень.

Акції холдингової компанії Кернел Kernel Holding SA (Люксембург) котируються на Варшавській фондовій біржі з листопада 2007 року. Капіталізація компанії зараз становить близько 1,7 млрд злотих, або $388 млн, курс однієї акції – 20, 28 злотих.

За останні 52 тижні вони коливалися в межах від 16,55 до 36,5 злотих, але ще у 2017 році коштували дорожче за 79 злотих.

Як повідомлялося, за перше півріччя 2023 року ФГ (липень-грудень 2022 року) "Кернел" скоротив чистий прибуток порівняно з аналогічним періодом минулого року на 12,6% - до $370,31 млн при падінні виручки на 41,3% - до $1 млрд 889,78 млн.

Рада директорів "Кернел" у квітні 2022 року вирішила відмовитися від частини своїх рослинницьких господарств зі 134 тис. га земельного банку, продавши активи компаніям Веревського за $210 млн. Компанія оголосила це прагненням знизити бізнес-ризики та покращити середньострокову ліквідність в умовах військового вторгнення РФ Україною.