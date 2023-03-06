Економіка

18:11 06.03.2023

Мінекономіки погіршило прогноз зростання ВВП України у 2023 р. до 1% і поліпшило прогноз інфляції до 24% - заступник міністра

1 хв читати
Мінекономіки погіршило прогноз зростання ВВП України у 2023 р. до 1% і поліпшило прогноз інфляції до 24% - заступник міністра

Міністерство економіки України переглянуло макропрогноз на 2023 рік, погіршивши прогноз зростання ВВП з 3,2% до 1%, насамперед через припущення, що воєнні дії не завершаться в середині року, а триватимуть "майже цілий рік", повідомив заступник міністра Сергій Соболєв.

"Здається, ми пройшли пік інфляції - вона поступово починає знижуватися. Ми прогнозуємо, що вона з 26,6% у 2022 році зменшиться до 24%", - сказав він на організованій Центром економічної стратегії (ЦЕС) дискусії в понеділок.

Раніше Мінекономіки прогнозувало інфляцію на цей рік 28%, і цей прогноз було закладено до закону про держбюджет на 2023 рік.

Як повідомлялося, Нацбанк у січні погіршив свій прогноз зростання ВВП на 2023 рік із 4% до 0,3%, а інфляції - з 20,8% до 18,7%.

Теги: #ввп #інфляція #мінекономіки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:11 09.02.2023
Інфляція в Україні в січні збільшилася до 0,8%, але у річному вираженні впала до 26% – Держстат

Інфляція в Україні в січні збільшилася до 0,8%, але у річному вираженні впала до 26% – Держстат

06:58 08.02.2023
Байден назвав війну Росії проти України однією з причин глобальної світової інфляції

Байден назвав війну Росії проти України однією з причин глобальної світової інфляції

10:31 01.02.2023
Мінекономіки України наразі підтверджує свій прогноз інфляції 28% на 2023 рік

Мінекономіки України наразі підтверджує свій прогноз інфляції 28% на 2023 рік

15:44 28.01.2023
Мінекономіки на відміну від Нацбанку зберігає прогноз зростання ВВП в 2023 р. 3,2%

Мінекономіки на відміну від Нацбанку зберігає прогноз зростання ВВП в 2023 р. 3,2%

13:53 28.01.2023
Держава триматиме комунальні тарифи для населення максимально довго

Держава триматиме комунальні тарифи для населення максимально довго

14:15 26.01.2023
НБУ продовжив сценарій повномасштабної війни до початку 2024 року і погіршив прогноз зростання ВВП на 2023 рік до 0,3%

НБУ продовжив сценарій повномасштабної війни до початку 2024 року і погіршив прогноз зростання ВВП на 2023 рік до 0,3%

14:26 24.01.2023
Директор "Прозорро.Продажі" Соболєв став заступником міністра економіки

Директор "Прозорро.Продажі" Соболєв став заступником міністра економіки

16:00 10.01.2023
Інфляція в Україні в 2022 році становила 26,6% – Держстат

Інфляція в Україні в 2022 році становила 26,6% – Держстат

12:03 06.01.2023
Інфляція в Україні в грудні прискорилася до 27,5%, проте залишалася нижчою за прогноз НБУ

Інфляція в Україні в грудні прискорилася до 27,5%, проте залишалася нижчою за прогноз НБУ

11:07 06.01.2023
Інфляція в Україні в грудні-2022 могла прискоритися до 28% через проблеми електропостачання - Інститут економічних досліджень

Інфляція в Україні в грудні-2022 могла прискоритися до 28% через проблеми електропостачання - Інститут економічних досліджень

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна виходить із зими з профіцитом потужності та достатніми запасами енергоресурсів

Кабмін ухвалить рішення про більшу бюджетну стійкість місцевих громад

Після індексації пенсій у березні їхній середній розмір становитиме понад 5 тис. грн - Шмигаль

Профіцит зведеного платіжного балансу Україна в січні становив $1,2 млрд – НБУ

"Укренерго" заявило про відсутність дефіциту потужності в енергосистемі 20-й день поспіль

ОСТАННЄ

Динаміка ВВП у 1-му півріччі-2023, імовірно, буде кращою за прогноз НБУ - заступник голови Нацбанку

Нацбанк визнав іще три випуски бенчмарк-ОВДП для формування резервів

Фінляндія готова допомогти Україні із впровадженням системи моніторингу довкілля - Міндовкілля

Україна візьме участь у проєкті переведення російських реакторів ВВЕР на європейських АЕС на ядерне паливо Westinghouse - ДНТЦ ЯРБ

Російські окупанти мають намір вивезти обладнання науково-технічного центру ЗАЕС у разі відступу

Нардепи пропонують дерегуляцію торгівлі вживаними авто

Стефанчук: Ми маємо запропонувати швидкий і прозорий механізм розгляду спорів в економічних відносинах

"Укренерго" повідомляє про відсутність передумов для дестабілізації енергопостачання найближчого тижня

Імпорт е/е зі Словаччини на понеділок залишився незначним

Італія має намір представити план розблокування українського експорту наприкінці квітня на конференції в Римі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА