"Укренерго" до 15 березня планує завершити основні роботи з відновлення надійності електропостачання Одеської області

НЕК "Укренерго" до 15 березня планує завершення основних заходів із відновлення надійності електропостачання Одеської області, розраховуючи обійтися при цьому без додаткових обмежень споживачів, повідомив голова правління НЕК Володимир Кудрицький.

"До 15 березня плануємо завершити основні роботи з відновлення надійності енергопостачання регіону, тобто для того, щоб відключення того чи іншого елемента мережі не призводило до масштабних обмежень споживання. Плануємо, що ці роботи будуть проводитися без додаткового обмеження споживачів", - сказав Кудрицький під час засідання Конгресу місцевих і регіональних влад при Президентові України, слова якого наводяться в щоденному оновленні компанії в Телеграм-каналі в неділю.

За його словами, від вівторка, 28 лютого, в Одесі немає відключень - ні через балансові обмеження, ні через мережеві, оскільки внаслідок проведених ремонтів мережа вже здатна пропустити обсяг електроенергії, який потрібен місту та області.

Щодо загального стану енергосистеми, то дефіцит потужності в ній відсутній уже 3 тижні і не прогнозується, ба більше, в окремі години є обмеження навантаження об'єктів "зеленої" генерації.

Як вказали в НЕК, споживання в межах вихідного дня.

Водночас так попередили, що через поривчастий сильний вітер можливі пошкодження в мережах обленерго та пов'язане з цим тимчасове припинення електропостачання.

Як повідомлялося, на неділю, 5 березня, "Укренерго" анонсувала початок додаткових ремонтних робіт на енергооб'єктах на Одещині, що дадуть змогу підвищити надійність енергопостачання Одеського регіону, але водночас попереджала про можливі певні його обмеження.

27 лютого в Одеській області сталося аварійне вимкнення високовольтної лінії, унаслідок чого тимчасово без світла залишилися майже всі райони Одеси та Одеський район.

За два дні до цього "Укренерго" повідомила, що в Одеській області знято обмеження в мережах компанії, що діяли після масштабної аварії 4 лютого.