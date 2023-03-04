Рада ініціює консультації щодо відновлення місцевих податків на деокупованих територіях

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук на Конгресі місцевих і регіональних влад при президентові України доручив узяти в розробку пропозиції місцевих громад щодо поновлення оподаткування місцевими податками платників на раніше окупованих територіях, які були звільнені ще навесні 2022 року.

"Питання досить складне, адже потребує узгодження інтересів бізнесу, який зазнав збитків від окупації, та місцевих громад, позбавлених джерела фінансування", - написав голова комітету з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, який отримав це доручення.

За його словами, з огляду на складність питання, комітет починає консультації з цього питання, до яких запрошує всі зацікавлені сторони.

Як повідомлялося, наприкінці лютого уряд вніс зміни до Порядку та умов надання у 2023 році додаткової дотації з держбюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією РФ.

Під час розподілу додаткової дотації, на яку в держбюджеті-2023 передбачено 24 млрд грн, враховуватимуть кількість внутрішньо переміщених осіб і надходження до місцевих бюджетів податку на доходи фізосіб (ПДФО) станом на 1 січня 2023 року.

2022 року до загального фонду місцевих бюджетів, за даними Мінфіну, надійшло 398,1 млрд грн, що на 46,2 млрд грн, або 13,1%, більше порівняно з 2021 роком.

Основними доходами (без урахування міжбюджетних трансфертів) були: ПДФО - 272,2 млрд грн, або 68,4% від усіх доходів, єдиний податок - 47,2 млрд грн, або 11,9% і податок на землю - 29,6 млрд грн (7,4%).

Крім того, ще 7,1 млрд грн приніс податок на нерухоме майно, 13,1 млрд грн - акцизний податок, 3,3 млрд грн - плата за адміністративні послуги, 12,2 млрд гривень - податок на прибуток підприємств, а на всі інші податки припало 13,4 млрд грн.

Мінфін також зазначив, що через значну внутрішню міграцію та релокацію бізнесу, спричинену війною, найбільше зростання доходів місцевих зафіксовано в західних областях: Львівська область - 43,2%, Житомирська - 42,0%, Закарпатська - 41,9%, Волинська - 37,7%, Хмельницька - 34,5%, Чернівецька - 33,9%, Івано-Франківська - 31,7%.

"Відповідно, найменший показник доходів загального фонду місцевих бюджетів було виявлено на території тих областей, де відбувалися активні бойові дії або були тимчасово окуповані збройними формуваннями Росії, зокрема в Донецькій, Запорізькій, Луганській, Харківській та Херсонській областях", - констатував Мінфін.