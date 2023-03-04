Економіка

20:00 04.03.2023

Населення в лютому-2023 скоротило чисту купівлю валюти до $505 млн

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Населення в лютому-2023 скоротило чисту купівлю валюти до $505 млн

Обсяги купівлі населенням України валюти в лютому 2023 року перевищили обсяги її продажу на $504,8 млн порівняно з $564,0 млн у січні, цей показник знизився після шести місяців безперервного зростання, повідомив Національний банк України (НБУ).

Згідно з інформацією на його сайті, якщо раніше "чиста" купівля формувалася переважно на готівковому ринку, у грудні - майже порівну на готівковому і безготівковому ринках, то в лютому, як і в січні, - уже переважно на безготівковому ринку.

Підвищення Нацбанком наприкінці вересня минулого року ліміту купівлі фізособами безготівкової валюти з 50 тис. грн до 100 тис. грн на місяць під розміщення її на депозиті щонайменше на три місяці продовжує стимулювати такі операції, хоча в лютому обсяг купівлі безготівкової валюти трохи знизився - до $433,4 млн із $523,9 млн у січні та $450,5 млн у грудні.

Обсяг продажу населенням безготівкової валюти минулого місяця знову зменшився - до $123,1 млн із $153,4 млн у січні і $220,2 млн у грудні.

Що стосується готівкової валюти, то її купівля і продаж знизилися порівняно із січнем: купівля - з $1,268 млрд до $1,185 млрд, продаж - з $1,075 млрд до $0,990 млрд.

Відповідно до цих даних НБУ, обіг на офіційному готівковому валютному ринку в лютому цього року становив 77% від обігу в лютому-2022 року, тоді як обсяг операцій із безготівковою валютою - 39,5%.

Як повідомлялося, загалом за 2022 рік населення, за офіційною статистикою, купило валюти на $880,1 млн більше, ніж продало, зокрема готівкової валюти було куплено на $1010,0 млн більше, ніж продано.

На готівковому ринку долар зараз котируються близько позначки 39 грн/$1, що на 1,15 грн менше, ніж місяць тому. Востаннє так дешево долар коштував наприкінці липня минулого року - перед девальвацією Нацбанком офіційного курсу на 25%, до 36,57 грн/$1.

 

 

Теги: #валюта #нбу #населення

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