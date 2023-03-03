Україна посилить фіззахист енергооб'єктів у межах підготовки до наступного ОЗП - прем'єр

Україна має проєкти посилення фізичного захисту генерації та енергетичної інфраструктури і буде активно впроваджувати їх протягом усього року в межах підготовки до наступного опалювального сезону, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Протягом весни-літа минулого року ми вже розробили відповідні проєкти захисту енергооб'єктів: від бетонних накриттів до підземних заглиблень на рівень, достатній, щоб ні дрони, ні ракети не могли пошкодити розподільчу мережу. Ми цю роботу виконуватимемо протягом року, готуючись до наступного опалювального сезону. Крім цього, ми вживатимемо технологічних заходів для захисту наших генерувальних установок. Деякі з них уже впроваджено", - сказав Шмигаль на пресконференції в Києві в п'ятницю.

Він уточнив, що на багатьох електро- і теплогенерувальних станціях встановлено системи протиповітряної та протиракетної оборони, що "також дало змогу захищати їх упродовж опалювального сезону й пройти його".

Під час вступного слова до пресконференції Шмигаль зазначив, що на наступний опалювальний сезон рівень фізичного захисту енергооб'єктів буде зовсім іншим, ніж був на жовтень 2022 року.

Крім того, прем'єр повідомив, що уряд сьогодні дуже активно працює з Міжнародним кримінальним судом щодо покарання Росії за злочини проти цивільного населення та інфраструктури, підтвердивши, що до цього процесу також буде залучено Іран, на який Україна подасть скаргу до зазначеного суду.

"Іран сьогодні є співучасником цих злочинів через те, що надає свою зброю, засоби знищення цивільної інфраструктури і цивільних людей, і ми переконані, що Іран нестиме солідарну відповідальність із РФ за ці злочини", - наголосив прем'єр.