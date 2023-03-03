Економіка

11:04 03.03.2023

"Укренерго" заявило про відсутність дефіциту потужності в енергосистемі 20-й день поспіль

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"Укренерго" заявило про відсутність дефіциту потужності в енергосистемі 20-й день поспіль

Дефіцит потужності в енергосистемі в п'ятницю, 3 березня, відсутній 20-й день поспіль і поки що не прогнозується, повідомила НЕК "Укренерго".

Згідно з її щоденним оновленням у телеграм-каналі в п'ятницю, споживання на рівні робочого дня і повністю забезпечується електроенергією від української генерації та несуттєвим імпортом (протягом доби зі Словаччини має надійти лише 153 МВт-год, що в 1,5 раза нижче від учорашнього показника та майже непомітно в загальному обсязі денного споживання, яке вимірюють кількома сотнями тисяч МВт-год - ЕР).

Як зазначили в НЕК, працюють усі види електростанцій. Обсяг наявних потужностей генерації сприяє підвищенню її операційної безпеки.

Водночас у компанії зазначають, що мережевих обмежень у її системі, які спричинили б необхідність обмеження споживачів в областях, поки що немає. Але в разі зміни ситуації в енергосистемі та різкого зростання споживання можливе застосування відключень.

При цьому у Донецькій області внаслідок російських обстрілів є пошкодження в мережах оператора системи розподілу.

Як повідомлялося з посиланням на операторів системи розподілу, лімітів споживання областям на п'ятницю не доводили, що спостерігається вже 20-й день поспіль.

Теги: #енергетика #укренерго

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