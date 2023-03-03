Львівська міськрада затвердила бюджет розвитку на 2023 рік у сумі 1,8 млрд грн

Львівська міська рада на сесійному засіданні в четвер, 2 березня, затвердила бюджет розвитку в сумі 1,8 млрд грн, повідомляє пресслужба Львівської міськради. За проєкт документа проголосував 41 депутат із 64.

"Бюджет розвитку затверджено. Його загальний розмір 1,8 млрд грн", - цитують у повідомленні слова міського голови Львова Андрія Садового.

За його даними, у бюджеті передбачено видатки на підтримку української армії, а також продовження реалізації великих проєктів у співпраці з міжнародними фінансовими установами.

"Тут ідеться про будівництво заводу з переробки сміття, купівлю трамваїв і автобусів", - пояснив Садовий.

Крім того, кошти виділено на безперебійну роботу критичної інфраструктури - лікарень, водопостачання та ремонт вулиць.

За словами Садового, частину коштів виділяють на оплату вже виконаних робіт.