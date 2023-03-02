Економіка

10:40 02.03.2023

Дефіцит держбюджету України у лютому-2023 зріс до 88,8 млрд грн - Мінфін

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Дефіцит держбюджету України у лютому-2023 зріс до 88,8 млрд грн - Мінфін

Дефіцит державного бюджету України в лютому 2023 року зріс до 88,8 млрд грн із 72,3 млрд грн у січні, зокрема за загальним фондом - до 93,2 млрд грн із 78,9 млрд грн, повідомило Міністерство фінансів у четвер.

Мінфін уточнив, що касові видатки держбюджету, згідно з оперативними даними Держказначейства, у лютому збільшилися до 252,9 млрд грн із 193,7 млрд грн у січні, зокрема загального фонду - до 226,7 млрд грн із 183,6 млрд грн, або до 86,8% від розпису.

Як зазначив Мінфін, у лютому 2023 року до загального фонду держбюджету надійшло 132,2 млрд грн порівняно зі 104,4 млрд грн у січні, зокрема грантова міжнародна допомога зросла до 51,4 млрд грн із 36,6 млрд грн.

Без урахування грантового фінансування доходи держбюджету в лютому збільшилися до 80,8 млрд грн із 67,8 млрд грн у січні.

Держбюджет України на 2023 рік затверджено з граничним дефіцитом 1296,5 млрд грн, зокрема за загальним фондом - 1124,6 млрд грн.

Теги: #дефіцит #держбюджет

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