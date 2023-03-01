JYSK відкрив новий автономний магазин концепції 3.0 у Києві

Скандинавська мережа магазинів для дому JYSK відкрила у київському ТЦ "Караван" новий магазин, повідомила агентству "Інтерфакс-Україна" пресслужба компанії в середу.

Це перше відкриття у 2023 році. Компанія анонсує ще два відкриття навесні.

"До початку війни JYSK налічувала 85 магазинів в Україні. За минулий рік ми відновили роботу більшості з них, відкрили чотири нові та плануємо відкрити ще два нові магазини до літа 2023 року - у Львові та Коломиї", - розповів Country director JYSK в Україні Євген Іваниця.

Магазин у ТЦ "Караван" площею 1446 кв. м побудований відповідно до сучасної концепції мережі 3.0, з відповідним освітленням та просторовим дизайном, зональним розміщенням товарних категорій для більш комфортних покупок. Магазин має формат аутлет, який має на увазі наявність більшої частки товарів зі знижкою в асортименті. ТЦ обладнаний генератором.

JYSK – частина датської сімейної групи Lars Larsen Group із загальним обігом EUR5,3 млрд у 2020/21 фінансовому році. Обіг JYSK у 2021/22 фінроку становив 4,87 млрд євро.

На міжнародному ринку мережа JYSK налічує понад 3,2 тис. магазинів у 48 країнах, переважно в Європі.

Сьогодні в Україні працюють 83 магазини JYSK та інтернет-магазин jysk.ua. JYSK в Україні налічує 825 працівників.