"Газмережі" не братимуть на себе борги облгазів перед ОГТС України, питання має бути вирішене на законодавчому рівні – голова "Нафтогазу"

ТОВ "Газорозподільчі мережі України" ("Газмережі") не братимуть на себе боргів облгазів перед ТОВ "Оператор ГТС України", це питання має бути вирішене на законодавчому рівні в рамках взаєморозрахунків, повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.

"Газорозподільні мережі України" не братимуть на себе та не забиратимуть приватні борги. Це питання має бути вирішене в рамках тих законодавчих ініціатив та законів, які зараз фактично розроблені", - сказав він у рамках стримування Business Breakfast Forbes у середу.

"Є питання взаєморозрахунків, які мають відбутися і фактично здійснити списання цієї заборгованості, але розрахунки мають відбутися. Має бути відповідна транспарентна верифікація цих боргів, це роль НКРЕКП та співпраця з облгазами", - додав Чернишов.

Як повідомлялося, у травні 2022 року за клопотанням Державного бюро розслідувань суд передав до управління АРМА заарештовані приватні корпоративні права на 26 обласних та міських операторів газорозподільних систем.

"Нафтогаз України" у вересні 2022 року зареєстрував ТОВ "Газорозподільні мережі України". НКРЕКП 26 грудня 2022 року видала Газмережі ліцензію на право провадження господарської діяльності щодо розподілу природного газу в межах території Кіровоградської області, починаючи з 1 січня 2023 року, замість "Кіровоградгаз".

"Нафтогаз" у січні 2023 року почав інтегрувати "Дніпрогаз" та "Харківгаз" у свою структуру, зокрема, шляхом зміни менеджменту.

Ексглава ОГТС України Сергій Макогон наприкінці грудня 2022 року зазначав, що заборгованість операторів газорозподільних мереж (облгазів) перед оператором становить 16,5 млрд грн. При цьому передання всіх державних розподільних мереж в управління "Газмережі" за сценарієм "Кіровоградгазу" може залишити оператора з безнадійною багатомільярдною заборгованістю.

"Облгази підуть у банкрутство, а майна у них немає. У тарифі ОГТС України такі витрати не передбачені, тому ОГТСУ не зможе в повному обсязі виконати необхідні ремонти та закупити матеріали, які ставлять під загрозу стабільну роботу компанії", - зазначав Макогон.

На його думку, у ситуації, що склалася з боргами, рішення необхідно шукати на державному рівні, із врахуванням інтересів усіх учасників.