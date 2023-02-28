Німеччина погрожує не підтримати ідею ЄС про заборону на продаж автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння

Німеччина може не підтримати заплановану ЄС заборону на продаж нових автомобілів із двигуном внутрішнього згоряння з 2035 року, повідомляє у вівторок Associated Press з посиланням на міністра транспорту і цифрової інфраструктури Німеччини Фолькера Віссінґа.

"Єврокомісія має запропонувати поправку, яка дасть змогу реєструвати двигуни внутрішнього згоряння і після 2035 року, якщо вони можуть працювати тільки на синтетичному паливі", - заявив Віссінґ журналістам у Берліні. Він повідомив, що досі Єврокомісія не зробила такої пропозиції, а тому Німеччина утримається від підтримки заборони.

Віссінґ також зазначив, що синтетичне паливо має почати вироблятися у великих кількостях якомога швидше, щоб задовольнити попит з боку автомобілів, проданих до 2035 року, а також великовантажних транспортних засобів, кораблів і літаків.

Associated Press зазначає, що стосовно цього питання в німецькому уряді існують розбіжності, оскільки Віссінґ і його Вільна демократична партія виступають за підтримку заборони з виключенням для двигунів на синтетичному паливі, тоді як партія "Союз-90/Зелені" підтримує повну заборону на двигуни внутрішнього згоряння.

У жовтні минулого року між Радою ЄС і Європарламентом було досягнуто згоди, згідно з якою до 2035 року всі нові автомобілі та малі вантажівки, зареєстровані в Євросоюзі, повинні будуть мати нульовий рівень викидів. Як проміжний крок виробники автомобілів повинні будуть знизити кількість викидів на 55% до 2030 року.

Деякі країни, зокрема Німеччина, запросили у Єврокомісії зробити виняток для автомобілів, в яких використовується синтетичне паливо.