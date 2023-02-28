Економіка

20:37 28.02.2023

Введення житла в Україні у 2022р скоротилося на 37,8% - Держстат

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Введення житла в Україні у 2022р скоротилося на 37,8% - Держстат

Введення в експлуатацію житла в Україні за підсумками 2022 року скоротилося на 37,8% порівняно з 2021 роком - до 7 млн 110,2 тис. кв. м, повідомила Державна служба статистики.

Згідно з повідомленням, у містах 2022 року введено в експлуатацію 4 млн 752 тис. кв. м житла (66,8% загального обсягу), у сільській місцевості - 2 млн 357 тис. кв. м. Водночас 39,1% загального обсягу житла введено в одноквартирних будинках, 60,7% - у будинках із двома і більше квартирами, менше ніж 0,1% - у гуртожитках.

Загалом за минулий рік в експлуатацію введено 92,5 тис. квартир, що на 38,9% менше, ніж 2021 року. Водночас у містах введено 68,9 тис. квартир, у селах - 23,6 тис. квартир.

За підсумками 2022 року найбільше житла введено в Київській (1 млн 456,9 тис. кв. м, 20,5% загального обсягу), Львівській (720,5 тис. кв. м, 10,1%), Одеській (694,3 тис. кв. м, 9,8%), Івано-Франківській (493,2 тис. кв. м, 6,9%) та Вінницькій (404,5 тис. кв. м, 5,7%) областях і Києві (908 тис. кв. м, 12,8%).

Згідно зі статданими, зростання обсягу введення житла до попереднього року зафіксовано у Вінницькій (на 10,6 відсоткових пункти), Чернігівській (на 7 п. п., до 102,9 тис. кв. м) і Полтавській (на 47,9 п. п., до 235,9 тис. кв. м) областях. Решта областей показали скорочення обсягів введеного житла.

Дані наведено з урахуванням житла, введеного згідно з тимчасовим порядком прийняття в експлуатацію будинків, збудованих без дозволу на виконання будівельних робіт, а також без урахування тимчасово окупованої території Криму і Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій і Луганській областях, нагадує Держстат.

 

 

Теги: #житло #експлуатація

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