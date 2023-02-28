Відкриття в Україні офісу ОЕСР стане важливим кроком у двосторонньому співробітництві - Зеленський на зустрічі з генсеком організації

Відкриття в Україні офісу Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) стане важливим кроком у двосторонньому співробітництві, заявив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі в Києві з генеральним секретарем Організації Матіасом Корманом.

"Зустрівся з генеральним секретарем Організації економічного співробітництва та розвитку Матіасом Корманом. Відкриття в Україні офісу ОЕСР стане важливим кроком у нашому співробітництві", - повідомив Зеленський у своєму телеграм-каналі.

Він також запросив представників ОЕСР долучитися до процесу відбудови України та подякував Організації за визнання перспективи українського членства в ній.

"Усе, що зараз робиться і планується в Україні, спрямоване на перемогу і майбутню відбудову України", - зазначив Зеленський.

Як повідомлялося, Офіс ОЕСР відкриється в Києві 1 березня, про що раніше вдень заявив її генеральний секретар.