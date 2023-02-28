Міністр енергетики Герман Галущенко закликав європейських колег підтримати кандидатуру України до Ради керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

Як повідомило Міністерство енергетики в телеграм-каналі у понеділок, із такою пропозицією Галущенко виступив під час неформальної зустрічі міністрів енергетики і транспорту ЄС у Стокгольмі 27 лютого.

"Міністр енергетики повідомив, що Україна висуває свою кандидатуру до Ради керуючих МАГАТЕ на 2023-2025 роки, і закликав учасників засідання приєднатися до обговорення цього питання і підтримати українську заявку", - зазначили у відомстві.

Очільник Міненерго під час зустрічі подякував представникам ЄС за 10 пакет санкцій проти Росії та наголосив на необхідності не лише збереження тиску на агресора, а і його поширення на всі сфери російської енергетики, зокрема на ядерну галузь, поінформувало відомство.

За словами Галущенка, настав час для впровадження санкцій проти "Росатома".

"Настав час іти далі і запроваджувати санкції проти "Росатома", який прикриває ядерний тероризм російського режиму і спонсорує російську армію. Ми вітаємо рішення Фінляндії, Болгарії та Чехії відмовитися від співпраці з Росією в ядерній галузі та закликаємо інших партнерів зважитися на цей крок", - заявив міністр.

За інформацією МАГАТЕ, Рада керуючих є одним із двох керівних органів агентства поряд зі щорічною генеральною конференцією держав-членів МАГАТЕ.

Рада розглядає фінансові відомості, програму і бюджет МАГАТЕ і виносить щодо них рекомендації генеральній конференції. Вона розглядає заяви про прийом у члени агентства, затверджує угоди про гарантії та публікує норми безпеки МАГАТЕ. Вона також призначає генерального директора агентства, якого затверджує генеральна конференція.