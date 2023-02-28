Енергопостачання Одеси та Одеського району відновлено за тимчасовими схемами, можливі обмеження - "Укренерго"

НЕК "Укренерго" повідомила про відновлення в понеділок увечері електропостачання Одеси та Одеського району за тимчасовими схемами і наміри підвищувати його надійність, через що можливі певні обмеження.

"Увечері у понеділок було відновлено електропостачання Одеси та Одеського району. Наразі Одесу заживлено за тимчасовими схемами, але до кінця тижня ми працюватимемо над підвищенням надійності, тож можливі невеликі обмеження", - повідомляють у щоденному оновленні інформації "Укренерго" в телеграм-каналі.

Водночас системний оператор зазначив, що складною залишається ситуація в прифронтових областях.

"У Харківській та Сумській областях внаслідок обстрілів є пошкодження мереж обленерго та знеструмлення населених пунктів. Тривають ремонтні роботи", - поінформувала НЕК.

Загалом, згідно з повідомленням, мережеві обмеження в інших регіонах відсутні, ліміти в області не доводилися, оскільки дефіцит потужності в енергосистемі відсутній і поки що не прогнозується.

"Укренерго" зазначила, що працюють усі види електростанцій, а повінь дає змогу активно працювати ГЕС.

Споживання фіксується на рівні звичайного робочого дня.

Як повідомлялося з посиланням на мережевих операторів, останній день зими має стати 17 днем поспіль без лімітів і застосування графіків погодинних відключень.

Голова "Укренерго" Володимир Кудрицький у понеділок увечері повідомив про проведення додаткових ремонтних робіт наприкінці тижня для підвищення надійності електропостачання Одеського регіону, де внаслідок аварії в системі передачі 27 лютого було майже повністю знеструмлено Одесу та Одеський район.