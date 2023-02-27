Економіка

20:12 27.02.2023

Україна отримала $1,25 млрд грант від США

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Україна отримала $1,25 млрд грант від США

Україна в понеділок отримала перший у 2023 році транш грантового фінансування США в розмірі $1,25 млрд, повідомило Міністерство фінансів України.

Згідно з пресрелізом відомства, поширеним за підсумками зустрічі прем'єра України Дениса Шмигаля і міністра фінансів Сергія Марченка з міністеркою фінансів США Джанет Єллен у понеділок, другий такого самого розміру транш надійде в березні.

Український Мінфін нагадав, що загалом цьогоріч США підтвердили намір надати Україні $9,9 млрд.

Кошти надходять у межах проєкту Світового банку "Підтримка державних видатків для забезпечення сталого державного управління в Україні" (PEACE) та спрямовуються на відшкодування видатків держбюджету, здійснених для забезпечення пенсійних виплат, субсидій ЖКГ, виплат малозабезпеченим сім'ям, особам з інвалідністю, ВПО, допомоги на дітей одиноким матерям, допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами, на оплату праці працівників закладів вищої освіти, а також виплати співробітникам служб першого реагування (ДСНС).

Теги: #сша #грант

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