"Укренерго" ліквідувало аварію в Одесі - ДТЕК

НЕК "Укренерго" ліквідувала аварію в системі передачі, що призвела до знеструмлення в понеділок майже всієї Одеси та Одеського району, повідомив енергохолдинг "ДТЕК".

"Це дає змогу енергетикам ДТЕК відновити електропостачання Одеси та Одеського району", - зазначено в його телеграм-каналі.

Згідно з повідомленням, станом на 17:00 уся критична інфраструктура уже з електроенергією, і зараз енергетики продовжують поступово живити побутових клієнтів.

"Енергетики роблять усе можливе, щоб найближчим часом повністю повернути світло в регіоні", - наголосили в "ДТЕК".