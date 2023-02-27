Економіка

19:03 27.02.2023

"Укренерго" ліквідувало аварію в Одесі - ДТЕК

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"Укренерго" ліквідувало аварію в Одесі - ДТЕК

НЕК "Укренерго" ліквідувала аварію в системі передачі, що призвела до знеструмлення в понеділок майже всієї Одеси та Одеського району, повідомив енергохолдинг "ДТЕК".

"Це дає змогу енергетикам ДТЕК відновити електропостачання Одеси та Одеського району", - зазначено в його телеграм-каналі.

Згідно з повідомленням, станом на 17:00 уся критична інфраструктура уже з електроенергією, і зараз енергетики продовжують поступово живити побутових клієнтів.

"Енергетики роблять усе можливе, щоб найближчим часом повністю повернути світло в регіоні", - наголосили в "ДТЕК".

Теги: #одеса #дтек #укренерго

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