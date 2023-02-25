Економіка

11:25 25.02.2023

"Укренерго" за відсутності дефіциту потужності попередила про можливе відключення е/е через погіршення погодних умов

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"Укренерго" за відсутності дефіциту потужності попередила про можливе відключення е/е через погіршення погодних умов

Дефіцит потужності в енергосистемі відсутній два тижні поспіль і наразі не прогнозується, але можливі відключення через пошкодження мереж у зв'язку з погіршенням погодних умов, повідомила НЕК "Укренерго".

Згідно зі щоденним оновленням компанії в телеграм-каналі, споживання е/е в суботу дещо знижено в рамках характерного для вихідного дня зими, в енергосистемі працюють усі види електростанцій, ліміти областям не доводилися, а імпорт незначний.

Водночас ворожі обстріли призвели до пошкодження розподільчих мереж і знеструмлення у прифронтових Нікополі та Марганці Дніпропетровської області.

"Там, де дозволяє ситуація, вже виконуються ремонтні роботи", - зазначила НЕК.

Мережеві обмеження, спричинені значним пошкодженням енергетичної інфраструктури, як і раніше, діють в Одесі, де, щоб уникнути перевантаження устаткування, яке залишилося в роботі, застосовуються графіки погодинних відключень.

Крім того, згідно з повідомленням "ДТЕК Одеські електромережі" у фейсбуці, 25 лютого енергетики здійснюватимуть перепідключення високовольтного обладнання, у зв'язку з чим із 12.00 до 14.00 можливі невеликі перерви в електропостачанні для клієнтів Приморського району.

"Ці роботи проводяться для зменшення мережевих обмежень і забезпечення клієнтів надійним електропостачанням", - пояснив мережевий оператор.

Як повідомлялося, обленерго на суботу анонсували день безлімітного споживання електроенергії - 14-й день поспіль.

Теги: #енергетика #укренерго

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