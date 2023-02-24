"Укренерго" відновило понад 10 тис. км ліній електропередач за період російських атак
Над відновленням енергосистеми після ворожого обстрілу працюють 70 мобільних ремонтних бригад "Укренерго", 1,5 тис. фахівців, які відремонтували понад 10 тис. км ліній електропередач, повідомила компанія.
Як зазначило "Укренерго" у презентації на своєму сайті у п'ятницю, зі всіх пошкоджених об'єктів, а вони становлять 43%, частково відновлено та повернуто в роботу 70%.
"Українським енергетикам було кинуто безпрецедентний виклик – таких руйнувань від масованих обстрілів не зазнавала жодна енергосистема світу. Робота фахівців "Укренерго" та всіх енергетиків перетворилася на місію: відновлювати енергосистему за будь-яких умов і повертати людям світло", – зазначено у коментарях.
"Укренерго" також зазначило, що саме завдяки мужності та професіоналізму українських енергетиків з 12 лютого 2023 року споживання електроенергії в країні майже не обмежується. Хоча до цього протягом чотирьох місяців від початку масованих атак енергосистеми у жовтні дефіцит потужності в окремі дні після ударів сягав 50%, внаслідок чого без світла щогодини перебували в середньому до 12 мільйонів українців.
Найважчим днем за всю історію існування української енергосистеми "Укренерго" назвала 23 листопада, коли внаслідок масованих обстрілів сталася велика системна аварія, цілісність енергосистеми було втрачено: зупинилися всі атомні електростанції та більшість інших генерувальних об'єктів.
При цьому системний оператор зазначив, що його диспетчерський центр за 14 годин відновив цілісність мережі та надійність її з'єднання з енергосистемою ЄС.
"Ліквідація наслідків та підключення споживачів тривали до 3-ї доби, що було пов'язано з поступовим поверненням в роботу атомних станцій та відновленням інфраструктури", - підсумували в НЕК.
Загалом російські загарбники здійснили 14 масованих ракетних та 17 атак дронами по енергосистемі України, внаслідок чого було вражено понад 40% енергетичної інфраструктури.
При цьому в компанії вважали, що понад 200 ударів було здійснено саме по об'єктах "Укренерго", також було пошкоджено всі великі теплові та гідроелектростанції.
У НЕК зазначили, що 5 працівників компанії загинули під час виконання професійних обов'язків, 6 – захищаючи Україну в лавах Збройних Сил, а одного вбито в окупованій Бучі.