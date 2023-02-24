Економіка

12:36 24.02.2023

"Укренерго" відновило понад 10 тис. км ліній електропередач за період російських атак

2 хв читати
"Укренерго" відновило понад 10 тис. км ліній електропередач за період російських атак

Над відновленням енергосистеми після ворожого обстрілу працюють 70 мобільних ремонтних бригад "Укренерго", 1,5 тис. фахівців, які відремонтували понад 10 тис. км ліній електропередач, повідомила компанія.

Як зазначило "Укренерго" у презентації на своєму сайті у п'ятницю, зі всіх пошкоджених об'єктів, а вони становлять 43%, частково відновлено та повернуто в роботу 70%.

"Українським енергетикам було кинуто безпрецедентний виклик – таких руйнувань від масованих обстрілів не зазнавала жодна енергосистема світу. Робота фахівців "Укренерго" та всіх енергетиків перетворилася на місію: відновлювати енергосистему за будь-яких умов і повертати людям світло", – зазначено у коментарях.

"Укренерго" також зазначило, що саме завдяки мужності та професіоналізму українських енергетиків з 12 лютого 2023 року споживання електроенергії в країні майже не обмежується. Хоча до цього протягом чотирьох місяців від початку масованих атак енергосистеми у жовтні дефіцит потужності в окремі дні після ударів сягав 50%, внаслідок чого без світла щогодини перебували в середньому до 12 мільйонів українців.

Найважчим днем за всю історію існування української енергосистеми "Укренерго" назвала 23 листопада, коли внаслідок масованих обстрілів сталася велика системна аварія, цілісність енергосистеми було втрачено: зупинилися всі атомні електростанції та більшість інших генерувальних об'єктів.

При цьому системний оператор зазначив, що його диспетчерський центр за 14 годин відновив цілісність мережі та надійність її з'єднання з енергосистемою ЄС.

"Ліквідація наслідків та підключення споживачів тривали до 3-ї доби, що було пов'язано з поступовим поверненням в роботу атомних станцій та відновленням інфраструктури", - підсумували в НЕК.

Загалом російські загарбники здійснили 14 масованих ракетних та 17 атак дронами по енергосистемі України, внаслідок чого було вражено понад 40% енергетичної інфраструктури.

При цьому в компанії вважали, що понад 200 ударів було здійснено саме по об'єктах "Укренерго", також було пошкоджено всі великі теплові та гідроелектростанції.

У НЕК зазначили, що 5 працівників компанії загинули під час виконання професійних обов'язків, 6 – захищаючи Україну в лавах Збройних Сил, а одного вбито в окупованій Бучі.

Теги: #енергетика #укренерго

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:49 24.02.2023
Обстріли окупантів призвели до знеструмлення в п'яти областях України в п'ятницю - "Укренерго"

Обстріли окупантів призвели до знеструмлення в п'яти областях України в п'ятницю - "Укренерго"

21:50 23.02.2023
"Укренерго" на п'ятницю знову відмовилася від лімітів споживання е/е через відсутність дефіциту потужності

"Укренерго" на п'ятницю знову відмовилася від лімітів споживання е/е через відсутність дефіциту потужності

15:11 23.02.2023
П'ять населених пунктів Миколаївщини залишаються знеструмленими через бойові дії - обленерго

П'ять населених пунктів Миколаївщини залишаються знеструмленими через бойові дії - обленерго

07:29 23.02.2023
Американська EQT передала АТ "Укргазвидобування" обладнання для відновлення видобутку вуглеводнів

Американська EQT передала АТ "Укргазвидобування" обладнання для відновлення видобутку вуглеводнів

21:33 22.02.2023
Оператори мережі анонсують на четвер 12 день безлімітного споживання е/е

Оператори мережі анонсують на четвер 12 день безлімітного споживання е/е

11:20 22.02.2023
Завершилися ремонти декількох енергоблоків ТЕС, дефіцит потужності на середу відсутній – глава Міненерго

Завершилися ремонти декількох енергоблоків ТЕС, дефіцит потужності на середу відсутній – глава Міненерго

10:51 22.02.2023
Близько 140 населених пунктів у шести областях залишаються без е/е через негоду - "Укренерго"

Близько 140 населених пунктів у шести областях залишаються без е/е через негоду - "Укренерго"

23:42 21.02.2023
У нас хороші новини та результати в енергетиці – Зеленський

У нас хороші новини та результати в енергетиці – Зеленський

20:37 21.02.2023
Негода продовжує призводити до аварійних відключень світла

Негода продовжує призводити до аварійних відключень світла

16:54 21.02.2023
Дефіциту потужності в енергосистемі немає вже 10-й день поспіль і не прогнозується за відсутності нових атак - Шмигаль

Дефіциту потужності в енергосистемі немає вже 10-й день поспіль і не прогнозується за відсутності нових атак - Шмигаль

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна розраховує на $5 млрд МВФ для закриття дефіциту фінансування держбюджету-2023 - прем'єр

Обстріли окупантів призвели до знеструмлення в п'яти областях України в п'ятницю - "Укренерго"

Шмигаль про ідеальну модель Кабміну: 15-16 потужних міністерств і 5-6 потужних віцепрем'єрів

США підтверджують виділення Україні найближчими місяцями $10 млрд і закликають МВФ до програми з Києвом

G7 збільшать фінпідтримку України в 2023 році до $39 млрд і закликають до кінця березня відкрити масштабну програму з МВФ - заява міністрів фінансів

ОСТАННЄ

"Фінансовий Рамштайн" для України на високому політичному рівні відбудеться у квітні на полях зборів МВФ і СБ - Шмигаль

Україна розраховує на $5 млрд МВФ для закриття дефіциту фінансування держбюджету-2023 - прем'єр

"Нова пошта" у II кв.-2023 відкриє перші відділення в Німеччині, Румунії та Чехії

Шмигаль про ідеальну модель Кабміну: 15-16 потужних міністерств і 5-6 потужних віцепрем'єрів

"Епіцентр" анонсував будівництво нового ТРЦ мережі в Бучі замість зруйнованого окупантами

США підтверджують виділення Україні найближчими місяцями $10 млрд і закликають МВФ до програми з Києвом

Скупчення вагонів спостерігається на трьох західних залізничних переходах через активізацію перевезень руди

G7 збільшать фінпідтримку України в 2023 році до $39 млрд і закликають до кінця березня відкрити масштабну програму з МВФ - заява міністрів фінансів

Німеччина надає міжнародному проєкту відновлення Харкова та Миколаєва фінансову допомогу в EUR5 млн

Україна розраховує на включення до санкційних пакетів російської алмазної індустрії - Шмигаль

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА