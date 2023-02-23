Скупчення вагонів спостерігається на трьох західних залізничних переходах через активізацію перевезень руди

Обсяги перевезень рудних вантажів у напрямку західних прикордонних переходів продовжують зростати через поліпшення цінової кон'юнктури на ринку ЄС, що призвело до незначного накопичення вагонів у напрямку переходів Ізов - Грубешів (Польща), Ужгород - Матевці (Словаччина), Батєве - Еперешке (Угорщина) і збільшення загальної черги на 1,2 тис. вагонів.

"Загальне накопичення вагонів у напрямку 13 прикордонних переходів становить 16,185 тис. вагонів, з яких із зерном - 3,647 тис. вагонів. За останній тиждень накопичення зросло на 1,2 тис. вагонів, у вагонах-зерновозах навпаки зменшилося на 204 вагони", - повідомив заступник директора департаменту комерційної роботи УЗ Валерій Ткачов на нараді з учасниками ринку в четвер.

За його словами, в середньому за добу "Укрзалізниця" передає західним партнерам 1,956 тис. вагонів, із них - 641 вагон із зерном.

"Отже, загальний час очікування в черзі сягає в середньому загалом вісім діб, а вагонів із зерном - не більше шести діб", - зазначив Ткачов.

Найбільше накопичення вагонів фіксують у напрямку переходу Ізов - Грубешів (Польща) - 3,716 тис. вагонів, із них 507 із зерном за щодобового пропуску через перехід 490 вагонів.

"Навантаження на цей стик збільшилося через зростання відвантажень рудних вантажів. Нарешті у нас поїхала руда на перехід Ізов - Грубешів, і це суттєво наростить нам щодобову передачу вантажів на експорт, тому що цей перехід спеціально будувався для перевезення рудних вантажів і є найпотужнішим за продуктивністю прикордонним переходом. Останнім часом він працював на половину своєї потужності через падіння перевезень руди", - зазначив Ткачов.

Також через збільшення перевезень руди на 400 вагонів зросло накопичення вагонів на переході Ужгород - Матевці (Словаччина) та на 256 вагонів на Батєве - Еперешке (Угорщина). "На Батєве - Еперешке ситуація найскладніша: час в очікуванні перетину кордону на цьому переході наразі становить до 17 діб", - констатував представник УЗ.

Він звернувся до вантажовідправників, за можливості, тимчасово обмежити навантаження зерна в напрямку цього переходу, щоб дати можливість іноземним перевізникам прийняти раніше узгоджені вантажі та не збільшувати накопичення вагонів на мережі УЗ.

"Зростання накопичення вагонів на мережі в напрямку цього переходу ускладнить роботу перевізника. На інших прикордонних переходах у нас є вільні потужності, і ви можете туди направляти експортні вантажі", - закликав Ткачов.

Раніше повідомлялося, що УЗ у січні 2023 року збільшила обсяги перевезень залізної руди на 45%, як порівняти з груднем-2022 - до 1,14 млн тонн.