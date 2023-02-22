Близько 140 населених пунктів у шести областях залишаються без е/е через негоду - "Укренерго"

137 населених пунктів у Київській, Житомирській, Волинській, Чернівецькій, Хмельницькій і Тернопільській областях залишаються без електропостачання через пошкодження мереж операторів системи розподілу внаслідок несприятливих погодних умов, повідомила НЕК "Укренерго".

Згідно зі щоденним оновленням системного оператора в телеграм-каналі, тривають ремонтні роботи для ліквідації наслідків негоди.

Загалом споживання на рівні звичайного робочого дня, дефіцит потужності в енергосистемі відсутній і поки що не прогнозується, зазначили в "Укренерго".

Там додали, що в енергосистемі працюють усі види електростанцій, а завдяки стабілізації електропостачання в країні імпорт електроенергії здійснюється у незначних обсягах, що характерно вже декілька днів поспіль.

"Ліміти споживання областям не доводилися через відсутність дефіциту потужності в енергосистемі. Однак при зміні ситуації в енергосистемі та різкому зростанні споживання можливе застосування відключень", - наголосила НЕК.

Проте залишаються мережеві обмеження через пошкодження обладнання на підстанціях НЕК "Укренерго" внаслідок попередніх ракетних ударів та атак дронами в Одесі та Одеському районі. Це, як уточнив системний оператор, призводить до необхідності застосування графіків погодинних відключень, щоб уникнути перевантаження устаткування, що залишається в роботі.

"Бригади "Укренерго" продовжують ремонтні роботи з усунення мережевих обмежень для Одеси та Одеського району. Через складність та масштабність пошкоджень відновлення надійного енергопостачання потребує тривалого часу", - пояснили в НЕК.

У вівторок увечері низка мережевих операторів повідомила, що ліміти споживання на середу не встановлюватимуться, що відбувається вже 11 днів поспіль. Водночас протягом вівторка повідомлялося про аварійні відключення ліній електропередачі через вітер та дощ у Львівській, Івано-Франківській, Київській, Волинській, Чернівецькій, Рівненській, Хмельницькій, Одеській областях.