"УЗ" розпочала трирічну програму "Залізна українізація"

АТ "Укрзалізниця" ("УЗ") розпочала програму "Залізна українізація" на 2023-2025 роки, що передбачає українізацію галузі в кілька етапів та розірвання її зв'язків з країною-агресором.

"Спочатку ми замислювали програму як дерусифікацію, але в процесі роботи дійшли того, що йдеться про українізацію "УЗ", - повідомив на брифінгу у вівторок голова правління "УЗ" Олександр Камишін, зазначивши, що настав час "викинути на звалище" все, що пов'язує та заважає розвитку.

Водночас уточнено, що йдеться про назви регіональних філій, покажчики кілометражу, сигнальні значки, радянські барельєфи, назви станцій, написи на вагонах і в пасажирських квитках.

За словами голови правління, за три роки буде проведено величезну роботу, ефект від якої коштуватиме і ціни, і зусиль. На 2023 рік на фінансування програми передбачено 68 млн грн.

У рамках програми буде перейменовано філії УЗ "Південна" та "Південно-Західна" залізниці, які розташовані географічно на півночі України, але отримали свої найменування, коли "УЗ" була частиною радянських залізниць і все вирішувалося з огляду на Москву. Назви будуть визначені на підставі голосування у додатку "Дія". До кінця року зникнуть російські написи на паперових бланках пасажирських квитків – вони будуть дубльовані англійською мовою.

У 2023-2024 роках буде перейменовано станції та зупинки, а назви міст російською мовою прибрано з фасадів усіх станцій. Буде змінено позначення кілометражу, оскільки нульовий кілометр із Радянських часів обчислювався від Москви. Відлік українських залізниць починається з Києва, з Центрального вокзалу "Київ-Пасажирський", де встановлено нульову позначку.

Радянська система залізничних умовних позначень та сигналів зміниться на загальноєвропейську. Буде змінено як зовнішній вигляд позначень, а й вся технічна документація. Семафори більше не позначатимуться "Ч", оскільки в Україні немає "чьотного" шляху - є "парний" (укр.).