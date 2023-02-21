Економіка

07:53 21.02.2023

Динаміка продажу iPhone в 2023г буде гіршою, ніж пристроїв на основі Android

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Динаміка продажу iPhone в 2023г буде гіршою, ніж пристроїв на основі Android

Apple Inc. зіткнеться зі зниженням продажу iPhone у 2023 році і вперше за чотири роки поступиться динамікою в цьому сегменті конкурентам, прогнозують аналітики UBS.

Експерти очікують, що продаж iPhone цього року зменшиться на 0,7%, до 229 млн одиниць. Одночасно продаж смартфонів на основі операційної системи Android, за їх оцінками, зросте на 3,2%. "Вперше з 2019 року динаміка продажу смартфонів Apple буде гіршою порівняно з конкурентами", - йдеться в огляді UBS, який цитує Barron's.

Такий прогноз експерти пояснюють тим, що головним двигуном продажу цього року будуть азіатські ринки, а не ключовий для виробника iPhone ринок Північної Америки.

Глобальний продаж смартфонів у 2022 році впав на 11%, до 1,21 млрд, мінімального рівня з 2013 року, свідчать дані International Data Corp. (IDC).

Згідно з прогнозом UBS, цього року продажі зростуть на 2,5%.

Незважаючи на очікуване зниження продажу iPhone, експерти UBS зберігають рекомендацію "купувати" для акцій Apple, відзначаючи очікуване зростання сервісного виторгу компанії.

Аналітики зберігають прогнозну ціну паперів Apple на рівні $180.

Акції компанії подешевшали на 8,8% за останні 12 місяців. На закриття ринку в п'ятницю їхня ціна становила $152,55.

 

 

Теги: #сша #apple #прогноз #продаж

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