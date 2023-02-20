Зеленський зустрівся з директоркою-розпорядницею МВФ Георгієвою

Президент України Володимир Зеленський провів у понеділок зустріч у Києві з директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою.

"Зустрівся з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою. Підтримка МВФ створює для України можливість залишатися сильною. Це також зброя – зброя економічна, яка дає нам, нашому суспільству, нашому бізнесу змогу розвиватися", - написав Зеленський у своєму телеграмі.

Він подякував Георгієвій за візит та підтримку України з перших днів повномасштабного російського вторгнення.

"Приємно, що ми перебуваємо у фокусі вашої уваги… Ми дуже хочемо, щоб бізнес розвивався, надходили інвестиції, і ми знаємо, що МВФ завжди своєю діяльністю подає правильні сигнали", – зазначив Зеленський.

У свою чергу, як повідомляється на сайті Офісу президента, директорка-розпорядниця МВФ зазначила, що досить уважно стежить за подіями в Україні. Вона високо оцінила діяльність Української держави та всіх інститутів, які продовжують роботу попри повномасштабне російське вторгнення.

"Мене надзвичайно вразив той факт, що країна та уряд дуже добре функціонують у цих надзвичайних умовах вторгнення. Я хотіла побачити це. Коли завтра говоритиму з радою директорів МВФ, я скажу, що це справді країна, яка надзвичайно добре й ефективно діє попри жахливий напад на її народ, на її територію", - повідомила вона.

Георгієва також розповіла, що сьогодні вранці відвідала Ірпінь, який хотіла побачити на власні очі. Вона заявила, що була вражена тим, що за короткий проміжок часу соціальна інфраструктура та мережі міста були відновлені та знову функціонують.

Окрім того, Георгієва позитивно оцінила роботу місцевої влади, яка, окрім прямої підтримки від уряду, активно залучає зовнішнє фінансування.